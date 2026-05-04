VÍDEO: El complicado rescate a una niña atrapada en el tejado de un edificio en Cantabria

Los bomberos del Ayuntamiento de Santander han rescatado ilesa a una menor que se encontraba en el tejado de unos apartamentos, situados en la localidad de Boo de Piélagos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha solicitado en la tarde de este sábado la intervención de los efectivos santanderinos, que se han desplazado con un autotanque y una escala hasta la Urbanización Ría del Pas, donde se encuentra el establecimiento hostelero.

También ha participado en la actuación un equipo sanitario del 061Cantabria con una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Local, ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Santander a través de su perfil en la red social X.

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