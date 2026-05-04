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Las exmonjas de Belorado, investigadas por presuntos malos tratos a otras religiosas: "Es una persecución contra la fe"

Seis de las ocho religiosas investigadas estaban hoy citadas a declarar. Se investiga un presunto caso de trato degradante, abandono y omisión del deber de socorro a cinco monjas de avanzada edad en el monasterio de Orduña.

Las exmonjas de Belorado

Las exmonjas de BeloradoEuropa Press

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Miriam Vázquez
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Una "persecución contra la fe". Las exmonjas de Belorado no solo rechazan las acusaciones contra ellas sino que aseguran que fueron los guardias civiles quienes dieron malos tatos a las ancianas cuando las evacuaron al hospital.

Este lunes estaban citadas a declarar ante el juez seis de las ocho religiosas investigadas por un presunto caso de trato degradante, abandono y omisión del deber de socorro a cinco religiosas de avanzada edad en el monasterio de Orduña, (Bizkaia).

"Estamos convencidas de que esto es una persecución contra la fe. No quieren que se oiga" su testimonio y añade: "Nos quieren aplastar por todos los lados, pero por ahora no lo han conseguido". Además, insisten: "Estamos vivas y presentes por la gracia de Dios, nuestro esposo". Son declaraciones de Sor Paloma antes de entrar al juzgado.

Tanto ella como Sor Berit han negado que las ancianas estuvieran en estado de abandono y que vivieran entre suciedad. Aseguran que los agentes se llevaron a una de ellas de 95 años "sin dejar que la termináramos de limpiar, con un camisón abierto por detrás", "prácticamente desnuda un 18 de diciembre y eso son los malos tratos de los que nadie acusa". A las investigadas, "nos encerraron en la iglesia" y "no nos dejaron ni terminar de asear a la que estaba en el cuarto de baño, ni despedirnos".

Hablan de manipulación de pruebas, Sor Berit ironiza con la fotografía de un roedor "igual era el ratoncito Pérez", a la hora de negar una plaga de roedores y reprochan que "solo" tomaran fotos de telarañas y pelusas detrás de muebles para tratar de incriminarlas y han negado que hubiera una plaga de roedores. "Tenemos la conciencia tranquila", han asegurado.

El delito de falsedad documental, que también se había planteado inicialmente al considerar que podían haber falseado recetas médicas, ha quedado sobreseído.

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Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

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