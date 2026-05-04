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Shakira se reivindica como madre soltera y desata el debate en redes sociales: "Estás justo ahora sacando agua del pozo"

La artista habló sobre la realidad de millones de mujeres en Brasil, pero sus palabras han generado muchas críticas en redes sociales.

Pilar Vidal en Espejo Público.

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Mario de Hipólito
Publicado:

La cantante Shakira aseguró durante su concierto en Copacabana que en Brasil hay más de 20 millones de madres solteras que luchan a diario por sacar adelante a sus familias. "Yo soy una de ellas", afirmó, provocando una gran ovación del público.

"Su situación no es comparable con la de mujeres en contexto de pobreza extrema"

El mensaje, centrado en visibilizar esta realidad social, fue inicialmente aplaudido por los asistentes al evento. Sin embargo, poco después, las redes sociales se llenaron de críticas. Algunos usuarios consideran que su situación no es comparable con la de mujeres en contextos de pobreza extrema, que enfrentan mayores dificultades económicas. "Sí, amore, estás justo ahora sacando agua del pozo de tu zona de favelas añadiéndole cloro, no sea que Milán se te ponga malo de la tripita", escribe un usuario en redes.

El debate ha reabierto la conversación sobre los privilegios y las diferentes realidades dentro de la maternidad en solitario.

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