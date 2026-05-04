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Los compañeros de Juan del Val reaccionan a su premio a Comunicador del año: "Estoy empezando a cogerte tiña"

EL HORMIGUERO

El Hormiguero ironiza sobre el nuevo premio de Juan del Val

La tertulia de actualidad del programa abordó el reciente reconocimiento como Comunicador del año al colaborador, dejando bromas, curiosidad por el galardón y aclaraciones sobre su carácter honorífico.

Julián López
Publicado:

El equipo de El Hormiguero reaccionó al premio a Juan del Val con humor. Pablo Motos lanzó una broma al verle celebrar el reconocimiento, generando risas en la mesa.

Durante la conversación, también se interesaron por los detalles del galardón. El propio colaborador aclaró que se trata de un premio honorífico mientras sus compañeros comentaban el momento en la tertulia.

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