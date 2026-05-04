El Hormiguero ironiza sobre el nuevo premio de Juan del Val

El equipo de El Hormiguero reaccionó al premio a Juan del Val con humor. Pablo Motos lanzó una broma al verle celebrar el reconocimiento, generando risas en la mesa.

Durante la conversación, también se interesaron por los detalles del galardón. El propio colaborador aclaró que se trata de un premio honorífico mientras sus compañeros comentaban el momento en la tertulia.