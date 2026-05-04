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Un integrante de la Global Sumud Flotilla denuncia la violencia sufrida durante la retención: "Hicieron lo que quisieron con nosotros"

El profesor vitoriano Salim Malla, uno de los integrantes de la Global Sumud Flotilla, denuncia la violencia recibida por parte de Israel en la intercepción sufrida la semana pasada.

Salim Malla a su llegada al aeropuerto de Bilbao.

Salim Malla a su llegada al aeropuerto de Bilbao.EFE

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Anna Martín
Publicado:

Salim Malla, miembro de la Global Sumud Flotilla, ha llegado al aeropuerto de Bilbao tras el asalto del Ejército de Israel en el Mar Mediterráneo ocurrido la semana pasada, en medio del trayecto de la Flotilla hacia Gaza.

El que ejerce como profesor en Vitoria ha querido denunciar la violencia recibida por parte de los interceptores: "Hicieron lo que quisieron con nosotros".

En cuanto al abordaje, ha relatado que fue con armas de fuego: "Veíamos los punteros láser en nuestras cabezas, nos tuvieron arrodillados con las manos en la cabeza, nos clasificaron y nos metieron hacinados en un recinto con contenedores".

Inacción del Gobierno central y vasco

Salim también se ha mostrado crítico con la inacción del Gobierno central y vasco de cara a lograr su repatriación, afirmando que "no han hecho nada". Además, ha querido incidir en que todavía quedan vascos en Creta.

"Solo el Gobierno turco nos puso un vuelo, nos sometieron a reconocimientos médicos y psicológicos y nos ayudaron a hacer una declaración con abogados para interponer una demanda en la Corte Penal Internacional por violación de Derechos Humanos", ha subrayado.

Más de treinta embarcaciones a la espera para seguir el trayecto

A su llegada al aeropuerto de Loiu, Malla ha detallado que un total de 22 naves de la Flotilla -con 180 personas a bordo- fueron destruidas y se encuentran "a la deriva", tras la actuación israelí. El resto, 33 embarcaciones, se encontrarían en Creta a la espera de que pase una tormenta y de que el Ejecutivo griego les dé permiso para salir. "Seis barcos más pretenden unirse y otros 16 continuar desde Turquía", ha manifestado.

La intercepción, según ha asegurado, se produjo a 60 millas de Creta con la "colaboración" del Gobierno griego y la "inacción" de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

"Campo de concentración flotante"

Los activistas retenidos, según relata Malla, fueron trasladados a lo que ha definido como un "campo de concentración flotante", donde permanecieron casi dos días padeciendo "maltratos físicos y psicológicos". También ha añadido que les apuntaron con armas de fuego, les clasificaron con un número, les aislaron, les privaron del sueño, de agua y comida.

Todo ello, en un marco de 48 horas en el que explicaba que no fueron informados de cuál sería su destino. De hecho, ha añadido que se temían que les iban a trasladar a cárceles de Israel.

Ha subrayado que las agresiones que padecieron eran "aleatorias" y, en su caso, estuvo aislado, hasta que se produjo el rescate por parte de la guardia costera griega.

Portavoces encarcelados en "serio riesgo"

Un total de 30 integrantes de la Global Sumud Flotilla habrían sido hospitalizados. Seis ingresados por diversos traumas y dislocaciones y un joven por seis costillas rotas.

Salim Malla, que ha rechazado ser activista, ha reclamado la liberación de los dos portavoces de la Flotilla -uno de ellos de nacionalidad española- que permanecen encarcelados en Israel y que, a su juicio, "corren serio peligro".

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