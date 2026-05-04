Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Cáncer

"Te acostumbras al miedo a morir": la historia de Gonzalo, el médico de 35 años que ha superado siete cánceres

Impacto en plató por el testimonio de Gonzalo, un joven médico que ha superado siete cánceres con tan solo 35 años.

Gonzalo, médico 7 cánceres

Publicidad

María Mateo
Publicado:

Un linfoma no Hodgkin. Dos mesoteliomas peritoneales. Cáncer de colon y dos leiomiosarcomas. Gonzalo ha tenido cáncer siete veces.

Hoy en Más Espejo Público entrevistamos a un auténtico superviviente. Gonzalo, un joven médico, ha querido compartir con nosotros su historia de superación. Los primeros síntomas durante la infancia comenzaron con un cansancio inusual: "Me iba cansando con actividades normales que hacen los niños. Lo que antes no me costaba un esfuerzo, me costaba un esfuerzo". Todo cambió cuando ir del colegio a su casa, que se situaba a 200 metros de distancia, se convertía en un desafío: "Me costaba un esfuerzo y llegaba jadeando".

"Yo no recuerdo haber oído la palabra cáncer"

Gonzalo también ha abordado el impacto del diagnóstico a edades tempranas: "No lo entiendes. El médico va a decirte lo que tú quieras saber". En su caso, ha reconocido que "era un chaval súper curioso", pero que cuando le dijeron que tenía un ganglio inflamado, no hizo por querer saber más: "Yo no recuerdo haber oído la palabra cáncer. Siendo una persona que leía mucho y que tenía acceso a la posibilidad de buscarlo, nunca lo busqué. Cuando te das cuenta de que algo está mal no quieres saberlo y ya está".

"El miedo a morir es una cosa que te acostumbras"

Tras años de tratamientos y recaídas, Gonzalo ha definido su relación con la enfermedad desde la experiencia acumulada: "Yo considero que soy ya un paciente premium. Si le tiene que pasar a alguien, mejor que sea a mí que sé cómo funciona todo".

El miedo, según nos cuenta, no desaparece: "¿Cómo va a desaparecer? El miedo a morir es una cosa a la que te acostumbras, llega un punto en el que dices: yo no me quiero morir, pero tampoco tengo miedo a hacerlo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Pilar Vidal en Espejo Público.

Shakira se reivindica como madre soltera y desata el debate en redes sociales: "Estás justo ahora sacando agua del pozo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Gonzalo, médico 7 cánceres

"Te acostumbras al miedo a morir": la historia de Gonzalo, el médico de 35 años que ha superado siete cánceres

¡Begoña y Olatz pasan de 150 € a resolver por más de 4.000 eurazos!

¡Begoña y Olatz pasan de 150 € a resolver por más de 4.000 eurazos!

Pilar Vidal en Espejo Público.

Shakira se reivindica como madre soltera y desata el debate en redes sociales: "Estás justo ahora sacando agua del pozo"

Soto Ivars, sobre Ábalos
Declaración Ábalos

Soto Ivars apunta por encima de Ábalos en el caso mascarillas: "Hace falta que mucha gente se calle y permita"

Murtabak de pollo
Para 4 personas

Joseba Arguiano elabora murtabak de pollo, una receta popular de origen asiático

¿Sufre el exfiscal general una muerte civil?
ENTREVISTA GARCÍA ORTIZ

¿Sufre el exfiscal general una muerte civil?: "El señor García Ortiz no debería estar en la carrera judicial"

Dos magistrados nos dan su opinión experta sobre la entrevista al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en 'Lo de Évole'.

Crema de verdura con tostadas de ajo negro
Para 4 personas

Crema ligera de verdura con tostadas de ajo negro, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado una crema ligera de verduras, sin necesidad de añadir patata ni arroz para engordar la textura. El resultado es un plato equilibrado, saludable y cargado de nutrientes.

Apuñalamiento en Barcelona.

La agonía de la joven apuñalada al grito de 'Ala es grande' en Barcelona: "Le dijo que llegaba la ambulancia pero murió agarrada a ella"

Fernández- Miranda en Espejo Público.

Juan Fernández- Miranda, sobre el relato de Ábalos y cómo conoció a Koldo García: "Lo cuenta de una manera muy humana. Los puestos de la administración no se regalan por entrega"

STOP

El divertido error de unos operarios en Tenerife mientras pintaban un 'STOP': "Lo han tenido que tachar"

Publicidad