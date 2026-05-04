"Te acostumbras al miedo a morir": la historia de Gonzalo, el médico de 35 años que ha superado siete cánceres
Impacto en plató por el testimonio de Gonzalo, un joven médico que ha superado siete cánceres con tan solo 35 años.
Un linfoma no Hodgkin. Dos mesoteliomas peritoneales. Cáncer de colon y dos leiomiosarcomas. Gonzalo ha tenido cáncer siete veces.
Hoy en Más Espejo Público entrevistamos a un auténtico superviviente. Gonzalo, un joven médico, ha querido compartir con nosotros su historia de superación. Los primeros síntomas durante la infancia comenzaron con un cansancio inusual: "Me iba cansando con actividades normales que hacen los niños. Lo que antes no me costaba un esfuerzo, me costaba un esfuerzo". Todo cambió cuando ir del colegio a su casa, que se situaba a 200 metros de distancia, se convertía en un desafío: "Me costaba un esfuerzo y llegaba jadeando".
"Yo no recuerdo haber oído la palabra cáncer"
Gonzalo también ha abordado el impacto del diagnóstico a edades tempranas: "No lo entiendes. El médico va a decirte lo que tú quieras saber". En su caso, ha reconocido que "era un chaval súper curioso", pero que cuando le dijeron que tenía un ganglio inflamado, no hizo por querer saber más: "Yo no recuerdo haber oído la palabra cáncer. Siendo una persona que leía mucho y que tenía acceso a la posibilidad de buscarlo, nunca lo busqué. Cuando te das cuenta de que algo está mal no quieres saberlo y ya está".
"El miedo a morir es una cosa que te acostumbras"
Tras años de tratamientos y recaídas, Gonzalo ha definido su relación con la enfermedad desde la experiencia acumulada: "Yo considero que soy ya un paciente premium. Si le tiene que pasar a alguien, mejor que sea a mí que sé cómo funciona todo".
El miedo, según nos cuenta, no desaparece: "¿Cómo va a desaparecer? El miedo a morir es una cosa a la que te acostumbras, llega un punto en el que dices: yo no me quiero morir, pero tampoco tengo miedo a hacerlo".
