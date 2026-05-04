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LA VOZ KIDS
El inesperado desafío de Eva González antes del estreno de La Voz Kids
A pocos días del regreso de La Voz Kids, Eva González se enfrenta a un reto viral que está dando mucho que hablar y mostrando su lado más espontáneo y cercano.
La presentadora se ha sumado a un popular reto viral justo antes del estreno del programa, dejando ver su naturalidad y sentido del humor en un momento clave para el formato.
El desafío, que no resulta tan sencillo como parece, ha generado reacciones entre seguidores y sirve como adelanto del ambiente cercano y divertido que acompañará esta nueva edición de La Voz Kids.