El inesperado desafío de Eva González antes del estreno de La Voz Kids

La presentadora se ha sumado a un popular reto viral justo antes del estreno del programa, dejando ver su naturalidad y sentido del humor en un momento clave para el formato.

El desafío, que no resulta tan sencillo como parece, ha generado reacciones entre seguidores y sirve como adelanto del ambiente cercano y divertido que acompañará esta nueva edición de La Voz Kids.