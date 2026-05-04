Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El jueves a las 23:00 horas

"¿Qué es el Zafiro?": Carol descubre el lado oculto de Daryl

Durante una llamada en manos libres, Carol descubre que Daryl va al Zafiro con Can y se pregunta, ¿qué es ese club? No te pierdas un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando?

¿Qué es el Zafiro?

"¿Qué es el Zafiro?": Carol descubre el lado oculto de Daryl

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Sonia tiene una llamada en manos libres con Carol delante cuando hablan de las visitas del Zafiro de Can y su amigo Daryl.

El Zafiro: el punto en común de Can y Sonia

El Zafiro: el punto en común de Can y Sonia

La prometida del piloto se pregunta ¿Qué es el Zafiro? y no tiene claro cómo su pareja puede ir a ese club. ¿Será una crisis entre Carol y Daryl?

No te pierdas, el nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión: “He tenido como cien orgasmos”

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

¿Qué es el Zafiro?

"¿Qué es el Zafiro?": Carol descubre el lado oculto de Daryl

Alya se queda paralizada en el aeropuerto y pierde su oportunidad: esta noche, capitulazo imperdible

Alya se queda paralizada en el aeropuerto y pierde su oportunidad: esta noche, capitulazo imperdible

Diyar se instala en la mansión tras el supuesto ataque de Sinan y marca territorio ante Seyran

Diyar se instala en la mansión tras el supuesto ataque de Sinan y marca territorio ante Seyran

¡Beso de película!: Ferit se quita el anillo de Diyar para volver a los brazos de Seyran
Capítulo 84

¡Beso de película!: Ferit se quita el anillo de Diyar para volver a los brazos de Seyran

¿Un nuevo Fuat?: el nombre del bebé de Orhan y Betül desata la guerra en la mansión
Capítulo 84

¿Un nuevo Fuat?: el nombre del bebé de Orhan y Betül desata la guerra en la mansión

¿Amor o lástima?: Ferit, acorralado por las lágrimas de una Diyar que se niega a dejarlo ir
Capítulo 84

¿Amor o lástima?: Ferit, acorralado por las lágrimas de una Diyar que se niega a dejarlo ir

Diyar se lo ha visto venir. Sabiendo que Ferit había ido a su casa para romper el compromiso, la joven ha sacado su lado más vulnerable.

“Si te vas, no podré vivir”: Abidin suplica el perdón de Suna y destapa la verdad sobre su padre
Capítulo 84

“Si te vas, no podré vivir”: Abidin suplica el perdón de Suna y destapa la verdad sobre su padre

Tras el ultimátum de Suna, el joven ha comprendido que su sed de venganza lo estaba alejando de la única persona que ama. En una charla a corazón abierto, ha confesado un secreto sobre Halis Korhan que cambia por completo la historia de su familia.

“¿Estás embarazada?”: el descuido de Suna que hace sospechar a Seyran

“¿Estás embarazada?”: el descuido de Suna que hace sospechar a Seyran

Entre tierras

Bosco y Manuela se besan… y Miguel lo ve todo: “Tiene motivos para estar celoso”

Marta en el capítulo 555 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta recibe una información sobre Fina que podría cambiarlo todo

Publicidad