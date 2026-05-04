"¿Qué es el Zafiro?": Carol descubre el lado oculto de Daryl

Sonia tiene una llamada en manos libres con Carol delante cuando hablan de las visitas del Zafiro de Can y su amigo Daryl.

La prometida del piloto se pregunta ¿Qué es el Zafiro? y no tiene claro cómo su pareja puede ir a ese club. ¿Será una crisis entre Carol y Daryl?

No te pierdas, el nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.