Diyar se instala en la mansión tras el supuesto ataque de Sinan y marca territorio ante Seyran

El regreso de Diyar a la mansión no ha sido precisamente tranquilo. A pesar de que Seyran ha intentado mostrarse cercana y pedir disculpas, la prometida de Ferit ha sacado las uñas desde el primer segundo.

Diyar tiene claro que su sitio está allí y no ha dudado en soltar un zasca a las hermanas Sanli: “No me hace falta vuestra ayuda, ya me cuidará mi prometido”. Una frase que ha dejado a todos helados y que deja claro que viene dispuesta a dar guerra.

Lo más sospechoso ha sido la gestión con su familia. Diyar se ha puesto nerviosa al saber que la tía de Seyran había intentado llamarles. Al final, ha dicho que sus abuelos están en un avión rumbo a Samsun y ella ha pedido que no se enteren de lo ocurrido. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Teme que sus abuelos descubran que era todo una mentira?

Diyar ha conseguido lo que quería: estar bajo el mismo techo que su rival y tener a Ferit a su entera disposición. ¿Le disparó Sinan de verdad o es todo una puesta en escena para no perder su sitio en la familia Korhan?