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Caso Koldo

La advertencia de Marhuenda a Afra Blanco, a propósito de la nueva declaración de Ábalos: "¡Ves con cuidado...!"

Las últimas declaraciones e informaciones en el caso Koldo han provocado las valoraciones más críticas del periodista sobre José Luis Ábalos. Tampoco han faltado los momentos de tensión por la discrepancia que mantenía Marhuenda con la activista sindical Afra Blanco.

Afra Blanco vs Paco Marhuenda

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Andrés Pantoja
Publicado:

Desde que estallara el escándalo del caso Mascarillas, o caso Koldo, el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista ha manifestado en reiteradas ocasiones sus temores al daño reputacional que supondría sobre su persona. José Luis Ábalos declara nuevamente ante el Tribunal este lunes y de esa comparecencia dependerán parte de unas posibles repercusiones futuras, si caben.

"Es un garrulo"

Parece difícil que la valoración sobre Ábalos de Paco Marhuenda, director del periódico La Razón, sea aún más negativa por los términos en los que se refiere al exministro, a quien fuera su mano derecha, Koldo García, cuyo aspecto desmejorado durante las últimas sesiones del proceso ha impresionado; o al sucesor de Ábalos en el PSOE, Santos Cerdán: "Escuchándole... Ábalos es un Garrulo, como es Santos Cerdán o Koldo. Pensar que una empresa le va a tener de asesor o de consejero, es que es una broma (…)".

¿Para que pagas en efectivo? ¡Para no dejar rastro!"

Paco Marhuenda

Pedía seriedad Marhuenda, que no alberga dudas de que se está juzgando "una trama corrupta". Recordaba las grandes cantidades de dinero en efectivo que manejaban los implicados en el caso que tiene entre manos el Tribunal Supremo, así como las indicaciones para que no constaran claramente los conceptos a los que iba a parar. Ironizaba al respecto: "ME hace gracia los de los billetes, y el trasiego. Los corruptos y los corruptores han ido aprendiendo (…) De ser un chorizo, tienes buenos asesores y te dicen: 'No pongas ahí 'contabilidad b', porque si hay cualquier lío, que ponga 'PSOE, contabilidad b' (...) No lo pones. Parece de chiste. ¿Para que pagas en efectivo? ¡Para no dejar rastro!".

"Ves con cuidado"

En relación a las últimas informaciones que implican al constructor Pepe Ruz en presuntas negociaciones en nombre de Ábalos con otros empresarios, Marhuenda mencionaba a Mariano Rajoy. Afra Blanco no desaprovechaba la oportunidad para recordar la corrupción del partido Popular y el caso Kitchen, cuyo juicio también protagoniza la actualidad. El primer choque de la mañana estaba servido y Marhuenda advertía a su compañera de medir sus palabras.

"Si dices que Rajoy es un corrupto se pueden querellar contigo. Ves con cuidado, porque Mariano Rajoy (...)", decía Marhuenda, que criticaba el argumentario de Afra.

Corrupción "de tres al cuarto"

La también periodista Pilar Velasco discrepaba con Marhuenda al considerar que precisamente habría sido un modus operandi torpe el que habría motivado las investigaciones y el juicio de los hechos: "Si les han pillado en este caso es por lo cutre, por lo burdo, por la corrupción de tres al cuarto, de antes".

Apreciaba Velasco que las dificultades que están encontrando los investigadores para hallar irregularidades en los contratos de las mascarillas, en los que intervino Víctor de Aldama, son mayores: "Está costando mucho sustanciarlo".

"¿Por qué les han pillado? Por los sobres, por la casa, por Delcy Rodríguez, (...). Si no llega a ser por todos esos mensajes, por todo lo chusco que monta Ábalos alrededores presuntamente del Ministerio, y su trato con las mujeres, en lo sustancial, que son las comisiones millonarias, ahí no les han pillado", sentenciaba.

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