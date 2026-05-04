¡Laura Moure deja ver su barriguita de mamá!: "Ya me queda menos"

El programa especial de La ruleta por el Día de la Madre nos ha dejado momentos increíbles para el recuerdo.

Madres e hijas han concursado hoy en parejas, pero han sido las del atril azul las que han triunfado como nadie. Begoña y Olatz han pasado de 150 euros a multiplicar su marcador hasta los 4.150 eurazos que las ha posicionado en primer lugar en la carrera hacia la final de La ruleta.

Y aunque no han conseguido resolver el Panel Final, medre e hija se van a casa con 5.525 euros para hacer ese viaje que tanto desean.

Otro de los momentazos del programa ha llegado justo antes de la despedida. Jorge Fernández ha felicitado a todas las madres y, por supuesto, a su compañera Laura Moure que ya no lo queda mucho para dar a luz.

La presentadora, que ya nos contó que está embarazada de una niña, ha mostrado su incipiente barriguita y asegura que "ya no le queda nada". ¡Qué momento tan bonito! No te pierdas el vídeo.