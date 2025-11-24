¡Perfecta para los más pequeños! Receta de hamburguesa de alubia blanca con salsa de tomate, de Joseba Arguiñano

Para contrarrestar la acidez del tomate podéis añadirle un poco de azúcar o bien caramelizar muy bien las cebollas.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de alubia blanca cocida

150 g de arroz blanco cocido

1 cebolla morada

2 zanahorias

1 puerro

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

¼ de cucharadita de comino en polvo

50 g de almendra molida

2 cucharadas de pan rallado

Sal

Perejil

Ingredientes Hamburguesa de alubia blanca | antena3.com

Para la salsa de tomate:

2 cebollas

2 dientes de ajo

1,5 k de tomate pera

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para la salsa de tomate | antena3.com

Elaboración

Para la salsa de tomate, calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los 2 dientes de ajo, trocéalos e introdúcelos en la cazuela. Pela las cebollas, córtalas en dados grandes y añádelas.

Cocina las verduras a fuego medio durante 10-12 minutos. Corta los tomates en dados, agrégalos a la cazuela y sazónalos. Cocina los tomates a fuego medio durante 40-45 minutos aproximadamente.

Corta los tomates en dados, agrégalos a la cazuela y sazónalos | antena3.com

Pásalos a un vaso americano y tritúralos hasta que consigas una salsa homogénea. Si hiciera falta, cuélala.

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los ajos, pícalos finamente e introdúcelos en la sartén. Pela la cebolla y córtala en daditos.

Limpia el puerro y córtalo en cuartos de luna finos. Incorpora la cebolla y el puerro, y mezcla bien. Sazona las hortalizas y rehógalas a fuego medio durante 10 minutos.

Sazona las hortalizas y rehógalas a fuego medio | antena3.com

Pon las alubias y arroz en una picadora, y tritúralos bien.

Pasa la mezcla a un bol grande. Añade la almendra molida, 1 cucharadita de perejil picado, el comino, las hortalizas rehogadas, el pan rallado y una pizca de sal. Mezcla los ingredientes y deja que reposen durante 40-45 minutos.

Mezcla los ingredientes y deja que reposen | antena3.com

Riega una fuente con aceite. Coge una porción de la masa, redondéala, dale forma de hamburguesa y extiéndela sobre la fuente. Repite el proceso hasta que formes otras 7 hamburguesas.

Calienta una plancha con un poco de aceite, extiende encima las hamburguesas y cocínalas durante un par de minutos por cada lado.

Sirve la salsa de tomate en el fondo de 4 platos, coloca 2 hamburguesas en cada uno y espolvoréalos con un poco de perejil. Decora los platos con unas hojas de perejil.