Para 4 personas
¡Perfecta para los más pequeños! Receta de hamburguesa de alubia blanca con salsa de tomate, de Joseba Arguiñano
Joseaba Arguiñano nos sorprende con esta receta tan original de hamburguesas de alubia blanca, una opción perfecta para introducir legumbres en la dieta de los más pequeños de la casa.
Para contrarrestar la acidez del tomate podéis añadirle un poco de azúcar o bien caramelizar muy bien las cebollas.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de alubia blanca cocida
- 150 g de arroz blanco cocido
- 1 cebolla morada
- 2 zanahorias
- 1 puerro
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- ¼ de cucharadita de comino en polvo
- 50 g de almendra molida
- 2 cucharadas de pan rallado
- Sal
- Perejil
Para la salsa de tomate:
- 2 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 1,5 k de tomate pera
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Para la salsa de tomate, calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los 2 dientes de ajo, trocéalos e introdúcelos en la cazuela. Pela las cebollas, córtalas en dados grandes y añádelas.
Cocina las verduras a fuego medio durante 10-12 minutos. Corta los tomates en dados, agrégalos a la cazuela y sazónalos. Cocina los tomates a fuego medio durante 40-45 minutos aproximadamente.
Pásalos a un vaso americano y tritúralos hasta que consigas una salsa homogénea. Si hiciera falta, cuélala.
Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los ajos, pícalos finamente e introdúcelos en la sartén. Pela la cebolla y córtala en daditos.
Limpia el puerro y córtalo en cuartos de luna finos. Incorpora la cebolla y el puerro, y mezcla bien. Sazona las hortalizas y rehógalas a fuego medio durante 10 minutos.
Pon las alubias y arroz en una picadora, y tritúralos bien.
Pasa la mezcla a un bol grande. Añade la almendra molida, 1 cucharadita de perejil picado, el comino, las hortalizas rehogadas, el pan rallado y una pizca de sal. Mezcla los ingredientes y deja que reposen durante 40-45 minutos.
Riega una fuente con aceite. Coge una porción de la masa, redondéala, dale forma de hamburguesa y extiéndela sobre la fuente. Repite el proceso hasta que formes otras 7 hamburguesas.
Calienta una plancha con un poco de aceite, extiende encima las hamburguesas y cocínalas durante un par de minutos por cada lado.
Sirve la salsa de tomate en el fondo de 4 platos, coloca 2 hamburguesas en cada uno y espolvoréalos con un poco de perejil. Decora los platos con unas hojas de perejil.
