Receta de croquetas de huevo y panceta de Karlos Arguiñano: “Esto nos gusta a todos”

Una receta de aprovechamiento que propone elaborar una rica receta de croquetas a las que puedes añadir cualquier sobra que tengas estos días festivos, desde jamón hasta gambas.

Receta de croquetas de huevo y panceta de Karlos Arguiñano

Carmen Pardo
Las croquetas es un plato que se puede utilizar como aperitivo, entrante y tanto en la comida como en la cena.

La perfección de esta receta está en que las croquetas estén crujientes por fuera y cremosas por dentro.

Ingredientes (4-6p.):

  • 100 g de panceta
  • 1 cebolleta
  • 2 dientes de ajo
  • 2 huevos
  • 600 ml de leche
  • 75 g de harina
  • Harina, huevo y pan rallado (para rebozar)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Elaboración:

Calienta un cazo con agua. Introduce los huevos y cuécelos durante 10 minutos a partir del momento en que el agua empiece a hervir. Retíralos, refréscalos y pélalos.

Para usarlos en la elaboración
Cuece los huevos durante diez minutos | antena3.com

Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Pica la cebolleta, pela los ajos, pícalos e introdúcelos en la cazuela y póchalos a fuego suave durante 5-6 minutos. Corta la panceta en daditos, introdúcela en la cazuela y rehógala un poco. Agrega la harina y rehógala bien. Vierte la leche poco a poco (sin dejar de remover), sazona y cocina la mezcla a fuego suave-medio durante 15-20 minutos.

Para realizar la bechamel
Cocina la harina | antena3.com

Pica los huevos en daditos, incorpóralos y mezcla bien. Pasa la masa a una fuente y tápala (a piel) con film de cocina. Espera a que se enfríe e introduce la masa en el frigorífico durante 3-4 horas.

Enharina la encimera, saca la masa de la fuente y córtala en porciones y dales la forma que más te apetezca. Pasa las croquetas por harina, huevo y pan rallado, y fríelas en una sartén con abundante aceite caliente. Retira y escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Puedes hacerlas cuadradas o redondas
Dale forma a las croquetas | antena3.com

Sirve 6 croquetas en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.

CONSEJO: cuando hagas croquetas, puedes hacer una buena cantidad y congelar la mitad.

Publicidad