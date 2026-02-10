Antena3
Familiares de víctimas del accidente de tren de Adamuz denuncian el robo de dinero y relojes de sus seres queridos tras el choque

Algunos familiares de las víctimas del accidente de tren de Adamuz denuncian el robo de pertenencias como relojes inteligentes, el móvil o dinero de la cartera de los heridos tras el choque.

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que se saldó con 46 víctimas mortales nos ha dejado imágenes de solidaridad de quienes hicieron todo lo posible por ayudar a los afectados por el choque de trenes. El dolor de las familias traspasó ciudades y llegó a una España conmocionada por la tragedia.

Ahora las familias piden respuestas y responsabilidades a la administración en medio de una investigación oficial que apunta al estado de la vía como la causa principal del descarrilamiento del Iryo que invadió la vía contraria haciendo descarrilar a su vez al Alvia.

Las familias denuncian el robo de dinero, relojes y teléfonos móviles

En medio del dolor de las familias que han perdido a los suyos en los trenes se cuelan realidades difíciles de digerir. Algunos familiares han denunciado que en los momentos posteriores al choque hubo quienes aprovecharon aquella confusión para sustraer pertenencias de quienes en aquellos momentos estaban en el suelo, heridos sin poder hacer nada por defenderse.

Tal y como afirma el diario ABC algunas familias han denunciado el robo de objetos personales como relojes inteligentes, teléfonos móviles o incluso dinero o documentos que fueron robados de la cartera de las víctimas.

"Es tremendo que haya alguien que tenga la desvergüenza de acercarse a un tren siniestrado para dedicarse al pillaje", lamentaba Susanna Griso. Un comentario que era secundado por el periodista Juan Fernández- Miranda, director adjunto de El Confidencial: "Lamentablemente esto es típico en accidentes ferroviarios como este o en inundaciones, gente que sale de su casa rápidamente... y cuando vuelven...". Precisamente algunos de los desalojados en las inundaciones que ha dejado recientemente el temporal en Jerez (Cádiz) denunciaban haber sufrido robos en sus casas después de haber tenido que salir ante la crecida del agua.

