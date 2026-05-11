Para 4 personas
Arguiñano: receta de chuleta de lomo Villeroy, crujiente y jugosa
Karlos Arguiñano comienza la semana con una receta sencillísima de chuletas de lomo Villeroy, crujientes por fuera y jugosas por dentro.
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Para que la salsa se adhiera bien a la chuleta, es importante usar una bechamel espesa y que la carne esté bien fría antes de sumergirla.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 chuletas de lomo de cerdo
- 600 ml de leche
- 50 g de harina
- 55 g de mantequilla
- harina, huevo batido y pan rallado (para rebozar)
- 250 ml de salsa de tomate
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Deshuesa las chuletas, salpimiéntalas y séllalas en la sartén. Retíralas a un plato y resérvalas.
Para hacer la bechamel, funde 50 g de mantequilla en una cazuela amplia. Agrega la harina y rehógala. Añade la leche poco a poco mientras remueves. Sazona y cocina la salsa sin parar de remover durante 10-12 minutos, hasta que espese.
Unta la bandeja del horno con la mantequilla restante (5 gramos aproximadamente), pasa las chuletas por la bechamel de manera que queden bien impregnadas, colócalas en la bandeja y deja que se enfríen en el frigorífico, hasta que se endurezca la bechamel.
Después, pasa las chuletas por harina, huevo batido y pan rallado, y fríelas en una sartén con aceite caliente, unos 2-3 minutos por cada lado. Cuando estén doradas, retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina para retirar el exceso de grasa.
Sirve 1-2 chuletas Villeroy en cada plato y acompaña con la salsa de tomate bien caliente. Decora con una hojita de perejil.
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