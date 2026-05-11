Arguiñano: receta de chuleta de lomo villeroy, crujiente y jugosa

Para que la salsa se adhiera bien a la chuleta, es importante usar una bechamel espesa y que la carne esté bien fría antes de sumergirla.

Ingredientes, para 4 personas

8 chuletas de lomo de cerdo

600 ml de leche

50 g de harina

55 g de mantequilla

harina, huevo batido y pan rallado (para rebozar)

250 ml de salsa de tomate

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Chuleta de lomo villeroy | antena3.com

Elaboración

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Deshuesa las chuletas, salpimiéntalas y séllalas en la sartén. Retíralas a un plato y resérvalas.

Deshuesa las chuletas, salpimiéntalas y séllalas en la sartén | antena3.com

Para hacer la bechamel, funde 50 g de mantequilla en una cazuela amplia. Agrega la harina y rehógala. Añade la leche poco a poco mientras remueves. Sazona y cocina la salsa sin parar de remover durante 10-12 minutos, hasta que espese.

Sazona y cocina la salsa sin parar de remover | antena3.com

Unta la bandeja del horno con la mantequilla restante (5 gramos aproximadamente), pasa las chuletas por la bechamel de manera que queden bien impregnadas, colócalas en la bandeja y deja que se enfríen en el frigorífico, hasta que se endurezca la bechamel.

Unta la bandeja del horno con la mantequilla restante | antena3.com

Después, pasa las chuletas por harina, huevo batido y pan rallado, y fríelas en una sartén con aceite caliente, unos 2-3 minutos por cada lado. Cuando estén doradas, retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina para retirar el exceso de grasa.

Sirve 1-2 chuletas Villeroy en cada plato y acompaña con la salsa de tomate bien caliente. Decora con una hojita de perejil.