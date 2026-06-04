Un coche de policía se estrella contra la casa de Rosa Mari y se queda en la calle: "No sé dónde voy a dormir"

Rosa Mari vive en un bajo en Alaquàs (Valencia), que ahora mismo está destrozado y calcinado. El motivo: un coche de policía se estrelló contra su vivienda y terminó explotando.

El conductor perdió el control del vehículo durante una persecución y se empotró contra el garaje de Rosa Mari. Ella, de 67 años, se encontraba en el primer piso de la vivienda y no pudo bajar por sus problemas de movilidad, que pusieron en riesgo su vida cuando el coche explotó.

Las llamas envolvieron la vivienda de Rosa Mari, aunque por suerte pudo ser rescatada. "Estaba viendo la televisión y esperando una videollamada, pero llego a estar en el piso de abajo y no lo cuento", afirma.

Por el momento, las autoridades le han permitido dormir en una residencia habilitada, pero Rosa Mari exige una solución permanente. Mañana debe abandonar la residencia y no tiene a dónde ir.

"Mañana tengo intención de presentarme en la comisaría, como ellos fueron los que metieron su coche en mi casa y nadie hace nada, me voy a un calabozo y me quedo a vivir ahí", denuncia.

Un accidente que la ha dejado sin nada y que podría haberse llevado también su vida. ¿Dónde dormirá Rosa Mari a partir de mañana?

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