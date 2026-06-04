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Alain Hernández reacciona a las emocionantes palabras de sus compañeros de rodaje

El actor es parte del elenco de Una pistola, una bala y un oso panda, un proyecto en el que el equipo ha generado un vínculo muy especial. Por eso, el resto de sus compañeros le han querido dedicar unas palabras.

Alain Hernández

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Alain Hernández es uno de los actores de Una pistola, una bala y un oso panda, una película dirigida por Oriol Cardús. En ella, comparte pantalla con actrices como Teresa Ferrer o Patricia Conde, con las que ha creado un vínculo muy estrecho.

Durante la visita de Alain en Y ahora Sonsoles, le hemos sorprendido con un vídeo en el que sus compañeras de rodaje le dedican unas palabras. Patricia Conde, por ejemplo, le define no solo como un buen actor, sino, sobre todo, como una buena persona.

Oriol Cardús le ha calificado como un "genio de la improvisación". "Hay varios momentos en la película suyos que le salieron, los puso él, y se han quedado porque son perlas", señala Cardús. ¡Dale al play para verlo al completo!

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