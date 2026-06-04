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Hablamos con el entorno de Tita Cervera sobre su recuperación: "No se le permites esfuerzos como caminar"
La baronesa se recupera en su domicilio de Más Mañanas, tras el ingreso hospitalario que hacía saltar todas las alarmas. Hoy, el entorno de la familia nos cuenta cómo se encuentra.
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El estado de salud de Tita Cervera sigue blindado. La baronesa ingresaba en el hospital por un problema grave de salud hace semanas y continúa su recuperación en su casa de Más Mañanas, de la Costa Brava. Sin embargo, Tita ha preferido limitar la información y no dar más detalles de su estado.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el entorno de la familia de Tita Cervera, que informa de que a la baronesa se le ha recomendado reposo absoluto. "No se le permiten esfuerzos como caminar", señalan.
Tita Cervera ha decidido blindarse y reducir su círculo cercano, para llevar su recuperación en la más estricta intimidad y evitar filtraciones. Así, según su entorno, se centra en la compañía de sus hijos y de sus "tatas" del servicio, que la ayudan a desempeñar su día a día.
El entorno de la baronesa confirma que los médicos la visitan dos o tres veces a la semana, cerciorándose de que continúa estable. Sin embargo, no mantiene un equipo médico permanente. ¡Dale al play para ver todo lo que nos han contado!
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