Hablamos con el entorno de Tita Cervera sobre su recuperación: "No se le permites esfuerzos como caminar"

El estado de salud de Tita Cervera sigue blindado. La baronesa ingresaba en el hospital por un problema grave de salud hace semanas y continúa su recuperación en su casa de Más Mañanas, de la Costa Brava. Sin embargo, Tita ha preferido limitar la información y no dar más detalles de su estado.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el entorno de la familia de Tita Cervera, que informa de que a la baronesa se le ha recomendado reposo absoluto. "No se le permiten esfuerzos como caminar", señalan.

Tita Cervera ha decidido blindarse y reducir su círculo cercano, para llevar su recuperación en la más estricta intimidad y evitar filtraciones. Así, según su entorno, se centra en la compañía de sus hijos y de sus "tatas" del servicio, que la ayudan a desempeñar su día a día.

El entorno de la baronesa confirma que los médicos la visitan dos o tres veces a la semana, cerciorándose de que continúa estable. Sin embargo, no mantiene un equipo médico permanente. ¡Dale al play para ver todo lo que nos han contado!

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