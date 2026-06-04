Los niños confiesan qué le enseñarían al Papa de España: "La piscina de Torrelodones porque es muy grande"

El papa León XIV llegará a Madrid el próximo sábado 6 de junio. La visita del sumo pontífice está generando mucha expectativa, tanto que hasta los niños hablan de ello.

Antonio Jimeno se ha trasladado al colegio para preguntarle a los niños qué le enseñarían al Papa de nuestro país. ¡Y muchos lo tienen muy claro!

Algunos optan por llevarle a Valencia para que se coma una paella, a Canarias para que se de un baño y otros por la plaza de su pueblo. "Yo le enseñaría la piscina de Torrelodones porque es muy grande", responde uno de los niños.

El Jardín Botánico o Málaga también han salido entre los favoritos de los niños. "Le llevaría a Málaga y que se coma una sardina", nos cuentan.

A escasos días de que el Papa llegue a España, Jimeno nos trae la sección más divertida del momento: Y ahora Son... ¡coles! ¡Dale al play para verlo al completo!

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