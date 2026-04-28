Receta de temporada de Karlos Arguiñano: Espárragos frescos a la plancha con jamón cocido

Karlos Arguiñano nos ha propuesto una receta de temporada muy fácil basada en espárragos. El cocinero nos ha dado su consejo para cocer bien los espárragos.

Ingredientes (4p)

16 espárragos blancos frescos

4 lonchas gruesas de jamón cocido

vinagre

aceite de oliva virgen extra

sal

12 hojas de cebollino

perejil

Elaboración

Lava los espárragos, córtales la parte inferior de los tallos y pélalos con ayuda de un pelador. Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce los espárragos, agrega una pizca de sal, tápalos y cuécelos durante 10 minutos aproximadamente. Escurre y sécalos.

Pela los espárragos con un pelador | antena3.com

Corta el jamón cocido en tiras anchas (4 tiras de cada loncha) y envuelve cada espárrago con una tira. Mójalos con un chorro de aceite de oliva y colócalos en la plancha (precalentada). Cocínalos durante 2 minutos por cada lado, hasta que cojan color.

Envuelve el espárrago con el jamón cocido | antena3.com

Para la vinagreta, pica finamente el cebollino y ponlo en un bol. Agrega vinagre y aceite de oliva (1 parte de vinagre por 3 de aceite). Sazona y remueve para que emulsione.

Elabora la vinagreta | antena3.com

Sirve 4 espárragos en cada plato y aliña con el aceite de cebollino. Decora con una hoja de perejil.

Consejos