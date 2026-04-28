Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Fácil y muy rica

Receta de temporada de Karlos Arguiñano: Espárragos frescos a la plancha con jamón cocido

Un plato muy sencillo y rico en el que el cocinero aprovecha la temporada de espárragos que ha comenzado ahora. Karlos Arguiñano ha acompañado el plato de una rica vinagreta de cebollino para darle un toque especial.

Espárragos frescos con jamón cocido

Receta de temporada de Karlos Arguiñano: Espárragos frescos a la plancha con jamón cocido

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Karlos Arguiñano nos ha propuesto una receta de temporada muy fácil basada en espárragos. El cocinero nos ha dado su consejo para cocer bien los espárragos.

Ingredientes (4p)

  • 16 espárragos blancos frescos
  • 4 lonchas gruesas de jamón cocido
  • vinagre
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 12 hojas de cebollino
  • perejil

Elaboración

Lava los espárragos, córtales la parte inferior de los tallos y pélalos con ayuda de un pelador. Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce los espárragos, agrega una pizca de sal, tápalos y cuécelos durante 10 minutos aproximadamente. Escurre y sécalos.

Pela los espárragos con un pelador
Pela los espárragos con un pelador | antena3.com

Corta el jamón cocido en tiras anchas (4 tiras de cada loncha) y envuelve cada espárrago con una tira. Mójalos con un chorro de aceite de oliva y colócalos en la plancha (precalentada). Cocínalos durante 2 minutos por cada lado, hasta que cojan color.

Envuelve el espárrago con el jamón cocido
Envuelve el espárrago con el jamón cocido | antena3.com

Para la vinagreta, pica finamente el cebollino y ponlo en un bol. Agrega vinagre y aceite de oliva (1 parte de vinagre por 3 de aceite). Sazona y remueve para que emulsione.

Elabora la vinagreta
Elabora la vinagreta | antena3.com

Sirve 4 espárragos en cada plato y aliña con el aceite de cebollino. Decora con una hoja de perejil.

Consejos

  • Es importante secar los espárragos con papel de cocina tras cocerlos; si están húmedos, no cogerán color, sino que se cocerán al vapor.
  • Para neutralizar el amargor de los espárragos es recomendable añadir una pizca de sal y otra de azúcar al agua de cocción.
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

3_Lola

¡Lola remonta y consigue ir a la final tras conseguir el ‘gran premio’ en el último panel!

Imagen de los familiares

Desolación entre los hijos de Julián, la tercera víctima del 'error de la quimioterapia' en Burgos: "Nos dijeron que eran efectos secundarios"

Alonso Caparrós.

La emoción de Alonso Caparrós al convertirse en abuelo: "La vida me ha dado una segunda oportunidad"

2_Justo
Mejores Momentos | 28 de abril

Justo pasa de los 0€ a los 850€ gracias a levantar el gajo del panel exprés

1_Jennifer
Mejores Momentos | 28 de abril

Caperucita Roja le brinda a Jennifer 500€ en la prueba de velocidad enigmática

Imagen de los Mossos d'Esquadra
Agentes en los institutos

Los alumnos catalanes, en contra de la presencia de los Mossos en las aulas: "Gran parte del alumnado son migrantes y nos tomamos esto como un ataque racista"

La presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra vestidos de paisano en institutos para frenar la conflictividad ya genera polémica. El plan piloto impulsado por la Consellería de Educación llega tras registrarse más de 5.000 incidentes en lo que va de curso, según datos oficiales.

Espárragos frescos con jamón cocido
Fácil y muy rica

Receta de temporada de Karlos Arguiñano: Espárragos frescos a la plancha con jamón cocido

Un plato muy sencillo y rico en el que el cocinero aprovecha la temporada de espárragos que ha comenzado ahora. Karlos Arguiñano ha acompañado el plato de una rica vinagreta de cebollino para darle un toque especial.

¡Plato infalible! Arroz con sepia y verduras de Karlos Arguiñano

¡Plato infalible! Arroz con sepia y verduras de Karlos Arguiñano

Imagen de la princesa Leonor

La Princesa Leonor elige la universidad Carlos III para estudiar Ciencias Políticas: "La gente está entusiasmada y no va a tener ningún tipo de problema"

Raúl García en Espejo Público.

"No se ve, pero nos están cobrando un peaje": así pagamos el apagón

Publicidad