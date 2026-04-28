Fácil y muy rica
Receta de temporada de Karlos Arguiñano: Espárragos frescos a la plancha con jamón cocido
Un plato muy sencillo y rico en el que el cocinero aprovecha la temporada de espárragos que ha comenzado ahora. Karlos Arguiñano ha acompañado el plato de una rica vinagreta de cebollino para darle un toque especial.
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Karlos Arguiñano nos ha propuesto una receta de temporada muy fácil basada en espárragos. El cocinero nos ha dado su consejo para cocer bien los espárragos.
Ingredientes (4p)
- 16 espárragos blancos frescos
- 4 lonchas gruesas de jamón cocido
- vinagre
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 12 hojas de cebollino
- perejil
Elaboración
Lava los espárragos, córtales la parte inferior de los tallos y pélalos con ayuda de un pelador. Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce los espárragos, agrega una pizca de sal, tápalos y cuécelos durante 10 minutos aproximadamente. Escurre y sécalos.
Corta el jamón cocido en tiras anchas (4 tiras de cada loncha) y envuelve cada espárrago con una tira. Mójalos con un chorro de aceite de oliva y colócalos en la plancha (precalentada). Cocínalos durante 2 minutos por cada lado, hasta que cojan color.
Para la vinagreta, pica finamente el cebollino y ponlo en un bol. Agrega vinagre y aceite de oliva (1 parte de vinagre por 3 de aceite). Sazona y remueve para que emulsione.
Sirve 4 espárragos en cada plato y aliña con el aceite de cebollino. Decora con una hoja de perejil.
Consejos
- Es importante secar los espárragos con papel de cocina tras cocerlos; si están húmedos, no cogerán color, sino que se cocerán al vapor.
- Para neutralizar el amargor de los espárragos es recomendable añadir una pizca de sal y otra de azúcar al agua de cocción.
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