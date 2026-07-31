Nacho Gay revela qué estaba haciendo Paula Echevarría al recibir la terrible noticia del fallecimiento de su padre

Paula Echevarría ha dado el último adiós a su padre, Luis Ángel Echevarría, fallecido a los 76 años. La actriz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, especialmente por la estrecha relación que siempre mantuvo con él.

Nuestro compañero Alfredo Suárez se ha desplazado hasta Candás (Asturias), donde a lo largo de toda la jornada no han dejado de llegar familiares y amigos para despedirse de Luis Ángel en la capilla ardiente. La misa funeral ha concluido a las 17:40 horas y se ha celebrado en la más estricta intimidad, arropada por los familiares y el círculo más cercano. Según ha podido comprobar el periodista, Daniela Bustamante se encontraba completamente desolada.

La madre de Paula, Elena, ha aparecido visiblemente emocionada e incapaz de contener las lágrimas por la pérdida de quien fue su compañero de vida durante tantos años. Tras ella se podía ver a Daniela, la hija de Paula, y a Miguel Torres, exfutbolista y pareja de la actriz, que ha sido uno de los encargados de portar el féretro de Luis Ángel.

El colaborador Nacho Gay ha explicado que Paula decidió comprarse una casa en un pequeño pueblo cercano, de apenas 600 habitantes, porque le gusta disfrutar de la tranquilidad y la privacidad. Aun así, siempre aprovechaba las fiestas de la zona para pasar unos días junto a sus padres en Candás.

Hace apenas unos días, la actriz se encontraba en Marbella disfrutando de unos días de descanso. Después regresó a Madrid para cumplir con varios compromisos profesionales y fue precisamente durante esa estancia cuando recibió la noticia de que el estado de salud de su padre había empeorado. Sin dudarlo, puso rumbo a Asturias para estar junto a su familia en estos momentos tan delicados.

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