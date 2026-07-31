En plató
Así fue el accidente en el que falleció la cantante Cecilia: "Su padre lo llevó muy mal por la prensa"
Se cumplen 50 años de la muerte de una de las grandes artistas de nuestro país: Cecilia. Hoy, su biógrafo José Madrid nos cuenta todos los detalles desconocidos de aquel día.
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Cecilia falleció a los 27 años, pero a pesar de su corta edad, su huella permanece imborrable en el legado de la música española. Ocurrió un 2 de agosto de 1976, cuando el coche en el que viajaba impactó contra un carro agrícola.
El carro contra el que chocaron iba lleno de bueyes y sin luces. En ese momento, Cecilia iba dormida y falleció en el acto.
"Fue durísimo para el padre de Cecilia", nos cuenta José Madrid, su biógrafo, "el padre no lo llevó muy bien porque había mucha prensa, le hicieron fotos al cadáver".
La artista murió sin saber el éxito que alcanzaría su música. Sin embargo hoy, Cecilia es uno de los grandes nombres de nuestra industria. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado el biógrafo de Cecilia en el vídeo de arriba!
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