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Capítulo 616

“Nuestro camino termina aquí”: Paula da por imposible su amor por Tasio y pone fin a su historia, ¿para siempre?

La joven es consciente de que el hijo de Damián no va a luchar por ella y se niega a vivir en la sombra eternamente.

“Nuestro camino termina aquí”: Paula da por imposible su amor con Tasio y pone fin a su historia, ¿para siempre?

“Nuestro camino termina aquí”: Paula da por imposible su amor por Tasio y pone fin a su historia, ¿para siempre?

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Aunque Tasio ha tratado de poner distancias con Paula, lo único que ha conseguido ha sido reafirmar el amor que siente por ella. El hijo de Damián se ha dado cuenta de que está enamorado y no ha dudado hacérselo saber: “Te he dejado bien claro lo que siento por ti”.

Tasio también se ha interesado por los sentimientos de la joven, quien a pesar de estar enamorada, saber que no podrá estar a su lado: “¿Cambiaría algo si te digo que estoy enamorada de ti?

La dependienta es consiente de que su relación es imposible: él no está dispuesto a enfrentarse a su familia y ella se niega a vivir oculta eternamente, así que ha decidido poner tierra de por medio y dar por zanjada su historia: “Nuestro camino termina aquí”.

Aunque Tasio no se ha dado por rendido y ha seguido insistiendo en luchar por su amor, Paula le ha dejado claro que deberá continuar con su vida y olvidarse de ella. ¿Será esta una despedida definitiva o volverán a luchar por su amor?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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“Nuestro camino termina aquí”: Paula da por imposible su amor con Tasio y pone fin a su historia, ¿para siempre?

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