Mejores momentos | 31 de julio
“Hay sorpresas”: Damián Mollá y Juan Ibáñez revelan cómo se prepara la nueva temporada de El Hormiguero
Las hormigas del programa de Pablo Motos están de vacaciones y han aprovechado para hacer una visita a Pasapalabra.
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¿Qué novedades tendrá la temporada 21 de El Hormiguero? Es lo que Roberto Leal ha tratado de descubrir aprovechando la visita de Damián Mollá y Juan Ibáñez a Pasapalabra. Los dos colaboradores del programa presentado por Pablo Motos han contado que están de vacaciones, pero que muy pronto se pondrá todo en marcha para el estreno del nuevo curso.
“Hay sorpresas”, ha asegurado Juan, aunque él mismo ha confesado que las desconoce. Manteniendo el suspense, lo que sí ha contado es cómo son los preparativos: “Dentro de una semana vamos a ir a casa de Pablo, a la reunión secreta, con el resto de illuminatis”. Manteniendo el tono de humor, ha afirmado que “hay capuchas, velas…”. “Ahí ya sacamos las ideas”, ha explicado.
Por su parte, Damián ha contado el secreto de cómo consiguen en esa reunión que Pablo mantenga su juventud. “Compartidlo”, ha pedido Roberto. ¡Dale al play y descubre todos los detalles!
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