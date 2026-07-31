Ana García Lozano da el golpe en La Pista... ¡gracias a Madonna y Sabrina Carpenter!

Ana García Lozano y Elsa Anka se han convertido en rivales en su nueva visita a Pasapalabra. Se han enfrentado de forma directa en La Pista, que ha puesto a prueba su conocimiento de las canciones más recientes. De hecho, se han quedado boquiabiertas cuando Roberto Leal les ha revelado que les tocaba una… ¡de este mismo 2026!

Por más que ha sonado la música, pese al verso de la letra, lo único que podía ayudarlas es el título alternativo. El presentador se lo ha dado esta vez desordenado y, teniendo en cuenta que consta de sólo tres palabras, no le ha sido complicado a Ana dar con ‘Bring your love’.

Ha sido después cuando la periodista ha descubierto que es un tema de Madonna y Sabrina Carpenter. Lo mejor ha sido la ayuda de dos segundos para Javier. ¡Dale al play!

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