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El milagro de una vecina ganadera de Zamora tras los incendios: "Empezó a arder la nave y los burros se salvaron"

Los incendios en varios puntos del país continúan activos y el foco que más preocupa es el Zamora, donde hemos podido hablar con una vecina.

Zamora

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Zamora sigue siendo uno de los puntos más preocupantes de nuestro país. Allí, el fuego ha quemado 10.000 hectáreas, aunque parece que la situación está más controlada.

Por otro lado, la situación en Ávila, Madrid y Castellón ya está más controlada. En Castellón, donde las llamas han tardado en sofocarse, 2.400 personas ya han vuelto a casa. Sin embargo, otras 2.000 continúan evacuadas.

En Zamora, mientras el fuego continúa activo, algunos vecinos comienzan a ver el final de la pesadilla. Eva, por ejemplo, una vecina ganadera de Zamora, nos ha contado el milagro que vivió: sus burros se han salvado, pese a lo dramática que fue su situación.

"No nos dio tiempo a llegar a ellos, empezó a arder la nave y estaban por detrás los burros", afirma Eva. Por suerte, como por obra del destino, los burros han salido con vida y Eva no tiene que lamentar pérdidas.

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