El reto más grande de David en Pasapalabra: Javier le obliga a un 24 en AlaZ

Hay una asignatura todavía pendiente tanto para Javier como para David: conseguir su primer 24 en la prueba final de Pasapalabra. Este hito ha sido precisamente el reto al que se ha visto obligado uno de los dos, el concursante barcelonés, en el duelo más desigual disputado en AlaZ.

Una parte de la culpa la tiene Javier, que ha hecho una prueba extraordinaria con 23 aciertos. La otra la tiene el propio David, que se ha topado con una valla que ha convertido en muro: en la V, ha respondido “velocista” cuando se buscaba al corredor de carreras… de vallas. Se ha dado cuenta de que la ha liado “por no escuchar hasta el final” para darse cuenta de que lo correcto era “vallista”.

Este tropiezo tempranero del barcelonés ha contrastado con la seguridad de Javier: arranque de once respuestas y una primera ronda de 22 aciertos en sólo cuatro turnos. Se ha plantado a sólo dos del bote de 838.000 euros.

Con el empate como opción descartada, David se ha concentrado para intentar una heroicidad partiendo de sólo 6 letras en verde y teniendo ya esa V en rojo. ¿Misión imposible? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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