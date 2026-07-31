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El humorista Joe Rígoli acabó arruinado tras trabajar con Gerard Jofra: "Acabó pidiendo limosna delante de una iglesia"
María José Lorenzo fue amiga del humorista Joe Rígoli y pudo presenciar sus momentos de éxito pero también de necesidad. Hoy, nos cuenta qué hubo detrás de su proyecto con Gerard Jofra y por el que acabó pidiendo delante de una iglesia.
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Gerard Jofra se ha visto envuelto en una polémica con el imitador oficial de su padre Eugenio, Toni Climent, cuando este reconoció en televisión que él mismo le dio una idea de crear la franquicia de imitadores y Jofra la llevó a cabo por detrás, con engaños y traiciones.
También tuvo problemas con su expromotora, Isabel Ballester, quien aseguró que la imagen de persona "comprometida y amable" que daba al principio no era la real y que pronto comenzaron a ver comportamientos raros en Jofra. Hoy, María José Lorenzo, amiga de uno de los imitadores más conocidos como Joe Rígoli, se suma a la causa, y revela que este también acabó mal y arruinado tras trabajar junto a Jofra en el espectáculo "Reugenio": "Joe acabó pidiendo limosna delante de una iglesia" por lo que sí, confirma que "fue una expiencia efasta" porque "le salieron las cosas muy mal".
María José confiesa que en ese duro momento del humorista argentino le ayudó "Comió, bebió, le llevé a casa y le cuidé" tras encontrárselo a las puertas del teatro con mucho frío. María piensa que Gerard no tuvo mala intención al contactar con Joe, simplemente que no salió bien y por ello no se facturó, sin embargo, miró para otro lado cuando se quedó arruinado.
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