Impactantes imágenes
Tres encapuchados asaltan una joyería de Mataró (Barcelona): "Se marcharon ante el pasmo de la gente"
Mataró ha sido el escenario de un robo de película. Nuestra colaboradora Cruz Morcillo nos cuenta todos los detalles del atraco a una joyería de un centro comercial.
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En cuestión de un minuto, tres personas han atracado una joyería de un centro comercial de Mataró (Barcelona). Un robo que se ha producido a plena luz del día.
Sobre las seis de la tarde y ante la mirada atónita de varios clientes, tres encapuchados irrumpían en el comercio. En muy poco tiempo huían y, al parecer, otras personas les esperaban a la salida.
Los cacos no usaron armas ni violencia, pero aún se desconoce la cantidad a la que asciende el robo. Unos atracos que cada vez son más habituales en lugares como Cataluña.
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