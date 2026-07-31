Tres encapuchados asaltan una joyería de Mataró (Barcelona): "Se marcharon ante el pasmo de la gente"

En cuestión de un minuto, tres personas han atracado una joyería de un centro comercial de Mataró (Barcelona). Un robo que se ha producido a plena luz del día.

Sobre las seis de la tarde y ante la mirada atónita de varios clientes, tres encapuchados irrumpían en el comercio. En muy poco tiempo huían y, al parecer, otras personas les esperaban a la salida.

Los cacos no usaron armas ni violencia, pero aún se desconoce la cantidad a la que asciende el robo. Unos atracos que cada vez son más habituales en lugares como Cataluña.

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