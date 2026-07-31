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Mejores momentos | 31 de julio

Juan Ibáñez canta ‘¡Hola, mi amor!’ a Damián Mollá y se lleva el “duelo del verano” en La Pista

Aunque los dos han empezado bastante despistados, el segundo fragmento ha sido clave para reconocer la canción de Junco.

Juan Ibáñez canta ‘¡Hola, mi amor!’ a Damián Mollá y se lleva el “duelo del verano” en La Pista

Juan Ibáñez canta ‘¡Hola, mi amor!’ a Damián Mollá y se lleva el “duelo del verano” en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Juan Ibáñez y Damián Mollá han regresado a Pasapalabra y, una vez más, su visita coincide con la época estival. Por eso, Roberto Leal ha bautizado a su enfrentamiento en La Pista como el “duelo del verano”. Compañeros en El Hormiguero, han vuelto a convertirse en rivales al afrontar la prueba musical.

La canción que les ha tocado no ha puesto tan fácil la victoria a pesar de que Roberto aseguraba que iba a removerles cosas. De alguna forma, el presentador ya les ha adelantado que tenía un toque romántico. Sin embargo, los dos invitados han comenzado con muchas dudas.

Todo ha cambiado con el segundo fragmento. Ha sido entonces cuando Juan ha reconocido ‘¡Hola, mi amor!’, uno de los temas más populares de Junco. Rápido en la reacción, se ha adelantado a Damián y hasta ha cantado la respuesta correcta, llevándose una victoria de tres segundos para ayudar a Javier. ¡Revive este duelo del verano en el vídeo!

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