Atrévete a dar el salto: ¡Salta! regresa el próximo miércoles a las 23:00 horas

¡Salta! no para. El próximo miércoles a las 23:00 horas, nuevos concursantes se exponen a un nuevo puente en el programa más extremo de la televisión con la posibilidad de hacerse con 50.000 euros.

Las normas son sencillas: si aciertas, avanzas; si fallas, vas abajo. Te esperamos el próximo miércoles después de El Hormiguero en Antena 3... ¡No te lo pierdas!

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