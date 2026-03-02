Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 2 de marzo

Nueva victoria para Javier en El Rosco: Alejandro no consigue seguirle el ritmo y tendrá que ir a la Silla Azul

El concursante ha comenzado su segunda semana en el programa por todo lo alto.

4-Rosco2m

Nueva victoria para Javier en El Rosco

Publicidad

Javier ha llegado a Pasapalabra pisando fuerte. El concursante afrontaba su quinto programa con tres victorias en cuatro participaciones y con dos Roscos en los que ha sumado 23 aciertos.

Alejandro no quería perderle la cara al duelo y ha comenzado como un cohete. El más veterano de los dos ha hecho una primera tirada en la que ha respondido de manera correcta a 8 preguntas para meterle presión a su rival,

Sin embargo, Javier parecía no verse abrumado por el gran inicio de su contrincante. De hecho, él ha cerrado su primera vuelta consiguiendo 21 aciertos mientras Alejandro todavía contaba con 23.

Finalmente, el último aspirante en llegar al programa ha conseguido ganar El Rosco quedándose a dos preguntas de los 196.000 euros obligando al más veterano de los dos a verse las caras con la Silla Azul en el próximo programa. ¡Increíble!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora

Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora

4-Rosco2m

Nueva victoria para Javier en El Rosco: Alejandro no consigue seguirle el ritmo y tendrá que ir a la Silla Azul

3-Embrujada

El ‘embrujo’ de Luisa Martín para ganar a Jorge Sanz en La Pista: “¡La canté el otro día en un karaoke!”

2-Libro
Mejores momentos | 2 de marzo

Mario Vaquerizo gana a Alaska en La Pista y consigue el libro de Pasapalabra: “Lo compartimos en casa”

1-SillaAzul
Mejores momentos | 2 de marzo

“Vienes con dos tallas menos”: Alejandro sufre más que nunca en la Silla Azul

Cristina Margall
Entrevista

La hija de Pasqual Maragall, el político que no recuerda quién fue: "Gestionó el alzhéimer con rebeldía, no aceptaba ciertas cosas"

Su padre, Pasqual Maragall, anunciaba hace más de 20 años que padecía alzhéimer, una enfermedad con la que han tenido que aprender a convivir.

Adrián Rodríguez
En plató

El conmovedor reencuentro de Adrián Rodríguez y su padre en directo: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga"

Tras salir de la clínica de desintoxicación, hablamos con el padre de Adrián Rodríguez, que confiesa que, aunque está feliz de verle fuera, cree que ha sido algo precipitado.

Nazareth

Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"

Pluriempleo

Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"

Melysa y Juan

Melysa y Juan, atrapados en un crucero en Dubái: "La guerra nos ha pillado celebrando nuestra luna de miel"

Publicidad