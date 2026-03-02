Nueva victoria para Javier en El Rosco: Alejandro no consigue seguirle el ritmo y tendrá que ir a la Silla Azul

Javier ha llegado a Pasapalabra pisando fuerte. El concursante afrontaba su quinto programa con tres victorias en cuatro participaciones y con dos Roscos en los que ha sumado 23 aciertos.

Alejandro no quería perderle la cara al duelo y ha comenzado como un cohete. El más veterano de los dos ha hecho una primera tirada en la que ha respondido de manera correcta a 8 preguntas para meterle presión a su rival,

Sin embargo, Javier parecía no verse abrumado por el gran inicio de su contrincante. De hecho, él ha cerrado su primera vuelta consiguiendo 21 aciertos mientras Alejandro todavía contaba con 23.

Finalmente, el último aspirante en llegar al programa ha conseguido ganar El Rosco quedándose a dos preguntas de los 196.000 euros obligando al más veterano de los dos a verse las caras con la Silla Azul en el próximo programa. ¡Increíble!