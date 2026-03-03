Irene consigue la segunda parte del ‘gran premio’ valorado en 1.100€

Irene tenía claro cuál era su objetivo antes de tirar y así se lo ha hecho saber al público: “Voy a ir a por la segunda parte del gran premio”. Aprovechando que Laura había perdido el turno, ha conseguido caer en el gajo en su primera tirada.

Con el ‘gran premio’ en su poder, Irene no ha dudado en resolver el panel lo más rápido posible para evitar perderlo en alguna tirada, y con apenas 150€ en su marcador, ha descifrado la frase que aparecía en la pantalla.

Con esta suma de dinero, Irene ha conseguido adelantar, de cara a la final, a un Pedro, quien le pedía en un tono irónico que compartiera un poco de dinero.