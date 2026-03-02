Antena3
“Una madre moriría por su hijo”: el chantaje de Sadakat para forzar la boda de Cihan

El ambiente en la mansión Albora es irrespirable. El pequeño Cihan Deniz está fuera de sí, rechazando comida y juegos porque solo tiene una palabra en la boca: "¡Mamá!". Mientras Cihan intenta calmar al niño con promesas, su madre, Sadakat, mueve los hilos.

El niño no quiere canicas ni lujos; solo quiere el calor de su madre. Llorando, le ha suplicado a su tío Cihan que la traiga de vuelta. Cihan, incapaz de ver sufrir así al pequeño, le ha prometido que lo hará, pero la realidad es mucho más complicada.

Para Sadakat, no hay compasión que valga: "Si no acepta casarse contigo, ahí se queda", le ha soltado a Cihan sin pestañear. La jefa del clan ha asegurado que una madre de verdad ya se habría rendido y habría aceptado el matrimonio con tal de estar junto a su hijo. Sadakat ha tachado a Alya de egoísta y ciega, afirmando que debería estar agradecida de entrar en una familia de lujo y comodidades. ¡Es un chantaje en toda regla donde el niño se ha convertido en el rehén!

La orden de Sadakat ha sido clara para todos los miembros de la casa. Ha exigido que den la misma versión ante el fiscal y la policía para que no haya ni un solo error en la declaración: si Alya no acepta la boda, deberá sufrir las consecuencias.

La Mansión Albora se ha transformado en una cárcel de oro donde el amor de un hijo se utiliza como moneda de cambio. ¡Cihan se ha quedado entre la espada y la pared mientras el pequeño sigue esperando a una madre que no llega!

En tierra lejana

