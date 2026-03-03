¡Irene se lleva el bote en su última tirada, un premio que asciende a 2.350€!

No hay mejor manera de culminar un programa sobresaliente que como lo ha hecho Irene. Tras ir en cabeza con una ventaja favorable, sumando más de 3.000€ en su marcador global, la concursante ha conseguido alcanzar el bote en la última tirada.

La concursante madrileña no tenía como objetivo apuntar al gajo del bote, ya que podía resolver un panel en el que acumulaba 1.250€. Sin embargo, al tener en su mano el ‘super comodín,’ tras arrebatárselo a Pedro con el ‘me lo quedo’, sumado a otro comodín que ya tenía, se ha atrevido a seguir tirando.

En su última tirada, cuando ya iba a resolver, Irene ha conseguido alcanzar un bote que ella misma había ‘inflado’ gracias a la cantidad acumulada en el panel, logrando así pasar a la final con un total de 6.000€.