Beatriz vuelve a amenazar a Gabriel y le exige más dinero: “Es el precio que tienes que pagar por estar con la otra”

Gabriel está muy nervioso desde que Beatriz, su primera mujer, ha vuelto a su vida. Y mucho más de que Beatriz se ha acercado a Begoñacon el nombre de Antonia para no levantar sospechas.

Gabriel está al límite, quiere que Beatriz se marche de su vida para siempre y que le entregue el certificado de matrimonio para poder destruirlo y que Begoña nunca sepa que estuvo casado con ella.

Sin embargo, Beatriz no va a ponerle las cosas fáciles. Sabe que puede sacarle mucho dinero a cambio de su silencio y piensa aprovecharse de ello.

“¿Tu sabías que en los países civilizados se les paga una mensualidad a las esposas abandonadas” ?, le dice Beatriz a Gabriel recalcando que ella no tiene nada que perder.

Gabriel acaba aceptando. Le dice que le dará más dinero, pero le advierte que no vuelva a acercarse a su casa ni a Begoña y le asegura que acabará dando con su punto débil para destruirla.