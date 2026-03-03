Pedro resuelve un panel de 1.050€… ¡imitando a Shakira!

El panel de la ‘letra oculta’ suele deparar la gran ventaja del ‘super comodín’, pero Pedro, además de acertar la consonante premiada, ha conseguido completar un panel de más de 1.000€ gracias sus buenas tiradas.

Pedro ha esquivado los gajos negativos, cayendo en los contiguos, que le garantizaban una gran cantidad económica si acertaba la consonante. Además de esto, ha multiplicado su valor al repetir varias letras, lo que le permitido aumentar su premio.

Aparte del ‘super comodín’, el concursante también ha conseguido una ‘ayuda final’, que deseaba coger con ansia antes de decir la letra. Finalmente, mejorando su imitación anterior de Miguel Ángel Revilla, ha resuelto el panel con la característica voz de la cantante de pop Shakira.