Cabeza de lomo con puré de castañas, la receta de Arguiñano que te sacia y te llena de energía

Esta receta de Arguiñano puede darte una buena dosis de saciedad, energía y nutrientes clave para enfrentar el día con vitalidad. Ideal para un almuerzo especial que te reconforte sin dejar de cuidar tu salud.

Si te parece que el puré de castañas está muy espeso puedes aligerarlo agregándole un poco de leche caliente.

Ingredientes, para 4 personas

½ cabeza de lomo de cerdo (1k)

150 ml de vino blanco

150 ml de caldo de carne

500 g de castañas

400 ml de leche

25 g de mantequilla

Harina de maíz refinada diluida en agua fría

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Cabeza de lomo con puré de castañas | antena3.com

Elaboración

Calienta una tartera con 4 cucharadas de aceite. Salpimienta la carne, introdúcela en la tartera y dórala a fuego medio por todos los lados. Pásala a un recipiente apto para el horno y riégala con la grasa de la tartera. Hornéala a 200º durante 10 minutos.

Salpimienta la carne, introdúcela en la tartera | antena3.com

Vierte el vino blanco y el caldo, y hornéala a 180º durante 20-25 minutos. Retira la fuente del horno y reserva la carne. Pasa el líquido de la fuente a una sartén y redúcelo a fuego fuerte durante 3-4 minutos. Añade una poco de harina de maíz refinada diluida en agua y dale un hervor breve.

Calienta abundante agua en una cazuela. Haz un pequeño corte en la piel de las castañas, introdúcelas en la cazuela, tápalas y cuécelas a fuego medio durante 20 minutos. Refréscalas y pélalas retirándoles la piel exterior y la interior.

Haz un pequeño corte en la piel de las castañas, introdúcelas en la cazuela | antena3.com

Calienta la leche en una cazuela, introduce las castañas, tapa y cuécelas durante 20-25 minutos. Pasa las castañas por un pasapurés a un bol. Agrega la mantequilla y una pizca de sal, y mezcla bien.

Corta la cabeza de lomo en filetes. Sirve 2 en cada plato, salséalos y acompáñalos con el puré de castañas. Decora los platos con unas hojas de perejil.