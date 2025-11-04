Para 4 personas
Receta de conejo exprés con arroz blanco, de Arguiñano: ¡No te podrás resistir!
Qué forma tan práctica y sencilla de cocinar conejo, un plato que, siguiendo los pasos de Arguiñano, te resultará facilísimo de preparar y riquísimo de comer.
Cocinar con olla rápida nos aporta 2 grandes ventajas: el ahorro de tiempo y el ahorro energético.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 conejo troceado
- 200 g de arroz
- 6 dientes de ajo
- 8 cebollitas gallegas
- Harina
- 100 ml de vino blanco seco de Jerez
- 250 ml de agua
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimienta en polvo
- 15 granos de pimienta
- 1 cucharadita de orégano
- 1 hoja de laurel
- Perejil
Elaboración
Coloca los trozos de conejo en un bol grande. Añade la pimienta en polvo y el orégano y mezcla bien. Deja que repose durante 6-8 minutos.
Calienta la olla con 4-6 cucharadas de aceite. Pela las cebollitas y 4 dientes de ajo, introdúcelos en la olla y rehógalos a fuego medio durante 5 minutos. Retira las hortalizas a una fuente y resérvalas.
Pasa los trozos de conejo por un poco de harina e introdúcelos (en 2 tandas) en la olla. Fríelos a fuego medio hasta que se doren un poco.
Introduce en la olla las cebollitas, los ajos y la primera tanda de conejo. Vierte el jerez y el agua, cierra la olla y cocina todo durante 10 minutos a partir del momento en que suba la válvula.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela los otros 2 dietes de ajo, introdúcelos en la cazuela y rehógalos un poco. Añade el arroz, agua (el doble y un poco más) y una pizca de sal. Cocina el arroz a fuego medio durante 20 minutos.
Pasa los trozos de conejo y las cebolletas a una tartera. Retira la hoja de laurel de la olla, pon la salsa con los ajos en un vaso batidor y tritúralos con una batidora eléctrica.
Vierte la salsa sobre el conejo y las cebollitas, y cocina todo junto durante 5 minutos a fuego medio. Espolvorea el guiso con un poco de perejil picado.
Trucos de Arguiñano
Reparte el conejo y el arroz en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.
