Karlos Arguiñano: receta sencilla y vistosa de judías verdes con patatas, jamón y salsa de calabacín

Las judías verdes son una gran fuente de fibra y vitaminas, además de antioxidantes que ayudan a proteger tus células del daño diario. También son ligeras, bajas en calorías y favorecen la digestión, por lo que son ideales si quieres sentirte saciado sin pesadez.

Ingredientes, para 4 personas

800 g de judías verdes

2 patatas

1 loncha gruesa de jamón (90 g)

4 lonchas finas de jamón serrano

1 calabacín

1 cebolla

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

15 hojas de albahaca

Perejil

Elaboración

Calienta una cazuela cazo con 3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos e introdúcelos en la cazuela. Pela la cebolla, córtala en daditos y agrégala. Rehoga las verduras a fuego medio-alto durante 5-6 minutos. Corta el calabacín en medias lunas y agrégalo. Cubre las hortalizas con agua, sazona, tapa y cuécelas a fuego medio durante 15 minutos. Reserva el caldo y pon las hortalizas en un vaso americano. Agrega las hojas de albahaca y tritura bien hasta que consigas una salsa homogénea.

Calienta una cazuela con abundante agua. Pela las patatas, córtalas en rodajas de ½ cm e introdúcelas en la cazuela. Retira las puntas y los hilos de las judías, córtalas en trozos de 3-4 centímetros y añádelas a la cazuela. Sazona, tapa la cazuela y cuece todo a fuego medio durante 15-20 minutos. Retíralas con cuidado y resérvalas.

Extiende las lonchas finas de jamón sobre una bandeja de horno, introdúcelas en el horno (previamente calentado) y hornéalas a 180º durante 10-12 minutos. Retíralas, deja que se enfríen y resérvalas.

Calienta una sartén pequeña con 4 cucharadas de aceite. Corta la loncha gruesa de jamón en daditos, añádelos a la sartén y saltéalos brevemente.

Sirve la crema de calabacín en la base de 4 platos, reparte encima las patatas y las judías, y salpícalos con el aceite y el jamón salteado. Decora los platos con el jamón crujiente y unas hojas de perejil.

Consejo

El caldo resultante de cocer las judías es muy rico, así que Karlos Arguiñano te anima a aprovecharlo para hacer una deliciosa sopa de fideos. De esta forma tendrás lista también la cena.