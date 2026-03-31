Receta con un aroma italiano: Chuleta de cerdo a la pizzaoila de Arguiñano

Una receta de aprovechamiento que viene de las sobras que quedaban de las salsas de las pizzas con el tomate y el orégano.

Ingredientes (4 p.):

4 chuletas de cerdo

400 g de tomate triturado (en conserva)

1 cucharada de azúcar

2 dientes de ajo

4 bolas de mozzarella fresca

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

1 cucharadita de orégano seco

15 hojas de albahaca fresca

perejil

Elaboración

Para hacer la salsa de tomate, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica los ajos e incorpóralos a la cazuela. Introduce el tomate, el azúcar, el orégano y las hojas de albahaca finamente picadas. Tapa y cocina la salsa a fuego suave durante 15-20 minutos.

Prepara la salsa de tomate | antena3.com

Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta las chuletas de cerdo y cocínalas en la sartén a fuego vivo durante 2-3 minutos por cada lado.

Cocina las chuletas | antena3.com

Extiende la mitad de salsa de tomate sobre una fuente apta para el horno. Coloca encima las chuletas y vierte sobre ellas el resto de la salsa. Corta cada bola de mozzarella por la mitad y coloca dos mitades encima de cada chuleta. Precalienta el horno y gratina durante 10 minutos, hasta que el queso se funda.

Extiende las chuletas en una fuente y añade la mozzarella | antena3.com

Sirve en cada plato una chuleta con su mozzarella y salsa al gusto y decora con una hojita de perejil.

Consejo:

Si te sobra salsa, puedes utilizarla para acompañar pasta o para untarla sobre un pan de ajo.