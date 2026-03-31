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Receta con un aroma italiano: Chuleta de cerdo a la pizzaoila de Arguiñano

Karlos Arguiñano nos propone una elaboración con un toque italiano, unas chuletas de cerdo en las que usamos el queso mozzarella y el tomate clásico de la cocina italiana. ¡Un plato de diez!

Chuleta de cerdo a la pizzaoila

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Carmen Pardo
Publicado:

Una receta de aprovechamiento que viene de las sobras que quedaban de las salsas de las pizzas con el tomate y el orégano.

Ingredientes (4 p.):

  • 4 chuletas de cerdo
  • 400 g de tomate triturado (en conserva)
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2 dientes de ajo
  • 4 bolas de mozzarella fresca
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 15 hojas de albahaca fresca
  • perejil

Elaboración

Para hacer la salsa de tomate, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica los ajos e incorpóralos a la cazuela. Introduce el tomate, el azúcar, el orégano y las hojas de albahaca finamente picadas. Tapa y cocina la salsa a fuego suave durante 15-20 minutos.

Prepara la salsa de tomate
Prepara la salsa de tomate | antena3.com

Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta las chuletas de cerdo y cocínalas en la sartén a fuego vivo durante 2-3 minutos por cada lado.

Cocina las chuletas
Cocina las chuletas | antena3.com

Extiende la mitad de salsa de tomate sobre una fuente apta para el horno. Coloca encima las chuletas y vierte sobre ellas el resto de la salsa. Corta cada bola de mozzarella por la mitad y coloca dos mitades encima de cada chuleta. Precalienta el horno y gratina durante 10 minutos, hasta que el queso se funda.

Extiende las chuletas en una fuente y añade la mozzarella
Extiende las chuletas en una fuente y añade la mozzarella | antena3.com

Sirve en cada plato una chuleta con su mozzarella y salsa al gusto y decora con una hojita de perejil.

Consejo:

Si te sobra salsa, puedes utilizarla para acompañar pasta o para untarla sobre un pan de ajo.

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