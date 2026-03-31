Muy sabrosa
Receta con un aroma italiano: Chuleta de cerdo a la pizzaoila de Arguiñano
Karlos Arguiñano nos propone una elaboración con un toque italiano, unas chuletas de cerdo en las que usamos el queso mozzarella y el tomate clásico de la cocina italiana. ¡Un plato de diez!
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Una receta de aprovechamiento que viene de las sobras que quedaban de las salsas de las pizzas con el tomate y el orégano.
Ingredientes (4 p.):
- 4 chuletas de cerdo
- 400 g de tomate triturado (en conserva)
- 1 cucharada de azúcar
- 2 dientes de ajo
- 4 bolas de mozzarella fresca
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano seco
- 15 hojas de albahaca fresca
- perejil
Elaboración
Para hacer la salsa de tomate, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica los ajos e incorpóralos a la cazuela. Introduce el tomate, el azúcar, el orégano y las hojas de albahaca finamente picadas. Tapa y cocina la salsa a fuego suave durante 15-20 minutos.
Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta las chuletas de cerdo y cocínalas en la sartén a fuego vivo durante 2-3 minutos por cada lado.
Extiende la mitad de salsa de tomate sobre una fuente apta para el horno. Coloca encima las chuletas y vierte sobre ellas el resto de la salsa. Corta cada bola de mozzarella por la mitad y coloca dos mitades encima de cada chuleta. Precalienta el horno y gratina durante 10 minutos, hasta que el queso se funda.
Sirve en cada plato una chuleta con su mozzarella y salsa al gusto y decora con una hojita de perejil.
Consejo:
Si te sobra salsa, puedes utilizarla para acompañar pasta o para untarla sobre un pan de ajo.
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