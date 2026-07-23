Los niños montan una huelga en el salón: El 15-M que puede parar una mudanza

El silencio en un hogar suele ser motivo de paz, de tranquilidad, de descanso… ¡Pero no en casa de los Vicho! Si ninguno de los cinco hijos está causando el caos, la reacción natural es la contraria: llevarse las manos a la cabeza.

Helena y Mateo, preocupados, entran en el salón para encontrarse una estampa difícilmente olvidable. Y es que tienen “un 15-M” dispuesto a detener la mudanza. Carteles, eslóganes y actitud: así arranca el boicot de los pequeños.

“No vamos a participar en vuestras maniobras de desarraigo”, sentencia Teresa. Álex, no bastante con su indignación por su inminente desplazamiento, se muestra absolutamente en contra del look de su padre: “No puedo creer que combines la camisa que te regalé por Navidad con esos zapatos tan feos”.

Así, los jóvenes Vicho plantan cara a sus padres. Mateo siente que es una gran oportunidad para aplicar su “diálogo abierto” en pro de la educación consciente que tanto defiende. Helena, por el contrario, tiene claro que esta huelga debe frenarse. ¿En qué equipo estás? Dale play al vídeo de arriba y disfruta de nuevo de la protesta.

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