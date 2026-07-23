Carolina Román es Bianca, la expareja de Fina en Sueños de libertad

Llevamos semanas oyendo hablar de Bianca, la expareja de Fina en su etapa en Argentina, ¡y por fin pondremos cara a esta misteriosa mujer!

Bianca Fiorner es una pintora de renombre que, con su alma cosmopolita y su espíritu libre, conquistó el corazón de la fotógrafa. Además, la argentina se convirtió en un pilar fundamental para Fina cuando esta padeció una grave enfermedad a causa de su tranquila vida en el campo andino.

Sin embargo, todo terminó Fina volvió a Toledo y se reencontró con Marta. La fotógrafa se dio cuenta de que seguía enamorada de ella y decidió romper con Bianca con una llamada telefónica.

Varias semanas después de esta ruptura, la pintora llegará a Toledo por asuntos laborales, pero todo es una excusa porque realmente su intención es volver a ver a la que fue su pareja.

La argentina se presentará en Toledo para revolucionar las cosas y poner a prueba la relación de Marta y Fina, ¿cómo afectará su llegada a la pareja?

Interpretada a Carolina Román

La actriz, dramaturga y directora nació en Argentina, pero actualmente vive en Madrid, donde fundó ADENTRO, su compañía de teatro.

Carolina es reconocida por interpretaciones en películas como Policías en el corazón de la calle, Ciudad Sur o el Gran salto, producciones de Atresmedia.

La intérprete también es conocida por sus papeles en la gran pantalla, participando en éxitos como Llegaron de noche, o Pudor, entre muchas otras.

Además, la argentina forma parte del G21 de los principales dramaturgos contemporáneos de la lengua española y escribe y dirige sus propias obras teatrales, destacando el éxito internacional de su drama, Juguetes rotos.

Con esta larga trayectorias a sus espaldas, Carolina Román llega a la serie más vista de la televisión pisando fuerte y con una trama que puede poner en peligro la relación entre Marta y Fina.

¡Conócela, cada tarde, en Sueños de libertad! De lunes a viernes, a alas 15:45h en Antena3.