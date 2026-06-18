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Receta con sabor asturiano: Solomillo de cerdo a la sidra con setas y pasas

Karlos Arguiñano ha elaborado este plato que le han mandado desde Asturias. Una receta de Solomillo de cerdo a la sidra con setas y pasas. Prueba a elaborar esta magnífica receta.

Solomillo de cerdo a la sidra con setas y pasas

Receta con sabor asturiano: Solomillo de cerdo a la sidra con setas y pasas

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4 p.):

  • 2 solomillos de cerdo
  • 3 cebollas
  • 3 dientes de ajo
  • 300 g de champiñones
  • 300 g de setas shiitake
  • 70 g de setas shimeji
  • 50 g de pasas
  • 2 patatas
  • 200 ml de sidra natural
  • 200 ml de caldo de carne
  • 50 ml de nata líquida
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta negra
  • perejil

Elaboración:

Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta los solomillos en medallones, salpimiéntalos, introdúcelos en la cazuela y séllalos por los dos lados, hasta que se doren. Retíralos a un plato y resérvalos.

Sella los solomillos en una sartén
Sella los solomillos en una sartén | antena3.com

Pela los ajos y lamínalos, pela las cebollas y córtalas en juliana. Introduce las hortalizas en la misma cazuela y deja que se pochen a fuego suave durante 25-30 minutos.

Retira la base terrosa de los champiñones, lávalos en un bol con agua fría y lamínalos. Corta las setas shiitake en juliana gruesa. Introduce los champiñones y las shiitake en la cazuela, sazona y cocina a fuego medio unos 10-12 minutos, hasta que reduzca la mayor parte del agua que suelten. Incorpora las pasas. Vierte la sidra y deja que se evapore el alcohol a fuego fuerte. Agrega el caldo y deja cocinar a fuego medio durante 6-8 minutos. Introduce las setas shimeji y la nata. Incorpora los medallones de solomillo, tapa y cocina durante 4-5 minutos más.

Cocina las setas
Cocina las setas | antena3.com

Haz unas patatas fritas para acompañar. Para ello, calienta abundante aceite en una sartén pequeña (unos 300 ml). Pela las patatas, córtalas en trozos de bocado y fríelas en la sartén, hasta que estén crujientes por fuera y blanditas por dentro. Retíralas a un plato con papel absorbente de cocina, sazona y espolvoréalas con perejil picado.

Emplata el solomillo y acompaña con las patatas fritas. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Si te sobra salsa, puedes usarla al día siguiente para acompañar pasta.

Consejo:

En vez de con patatas fritas, puedes acompañar este plato con puré de patatas.

Consejo:

Si no encuentras sidra, puedes hacer esta receta con cerveza.

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