Para 4 personas
Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"
Si quieres hacer esta receta de jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, Arguiñano recomienda que se lo encargues antes a tu carnicero.
Puedes macerar los jarretes en el majado durante 2-3 horas o incluso de víspera para que cojan más sabor. Y si te sobra salsa, también la puedes usar para unas albóndigas, unos macarrones...
Ingredientes, para 4 personas
- 8 jarretes de cordero (pequeños)
- 2 zanahorias
- 2 cebollas
- 6 champiñones
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de puré concentrado de tomate
- 750 ml de caldo de carne
- 200 ml de vino tinto
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 2-3 ramitas de tomillo
- 1 rama de romero
- Perejil
Para el puré de patata:
- 3 patatas
- 50 g de mantequilla
- 150 ml de leche
- Sal
Elaboración
Deshoja el romero y el tomillo y pon las hojas en el mortero. Pela y pica los dientes de ajo y agrégalos. Sazona y maja hasta conseguir una pasta densa. Añade 2-3 cucharadas de aceite. Mezcla bien y pasa el majado a un bol grande.
Sazona los jarretes y pásalos al bol. Mezcla para que la carne se impregne bien con el majado. Deja macerar unos 20-25 minutos.
Para la salsa, calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela y trocea las cebollas y las zanahorias e incorpóralas. Añade los champiñones picados. Deja pochar a fuego medio durante 12-15 minutos, sin que cojan mucho color. Pasa las verduras a una fuente y resérvalas.
Introduce los jarretes por tandas en la misma olla y sofríelos removiendo a menudo, hasta que se doren. Resérvalos en una fuente.
Añade a la olla el vino tinto y la pasta de tomate. Mezcla bien. Incorpora las verduras y los jarretes. Cubre con el caldo de carne y remueve. Cierra la olla y cocina durante 15-20 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.
Pon las patatas enteras en una cazuela con agua que cubra. Tapa y cocínalas durante 20-25 minutos, hasta que estén blandas. Para hacer el puré, pela las patatas y machácalas con un tenedor mientras añades la mantequilla poco a poco. Sazona y vierte la leche tibia. Mezcla bien y reserva.
Para finalizar, pasa los jarretes a una fuente apta para el horno y dales un golpe de calor a 220º C (con el horno precalentado) durante 10 minutos aproximadamente, para que se tuesten. Mientras tanto, tritura la salsa en una batidora de vaso. Después, pásala a una sartén y deja que reduzca a fuego medio.
Reparte el puré de patata en el fondo de 4 platos llanos. Coloca encima dos jarretes por ración y salsea al gusto. Espolvorea con perejil picado y decora cada plato con una hoja de perejil.
