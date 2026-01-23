Antena3
Para 4 personas

Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"

Si quieres hacer esta receta de jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, Arguiñano recomienda que se lo encargues antes a tu carnicero.

Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"

Puedes macerar los jarretes en el majado durante 2-3 horas o incluso de víspera para que cojan más sabor. Y si te sobra salsa, también la puedes usar para unas albóndigas, unos macarrones...

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 jarretes de cordero (pequeños)
  • 2 zanahorias
  • 2 cebollas
  • 6 champiñones
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de puré concentrado de tomate
  • 750 ml de caldo de carne
  • 200 ml de vino tinto
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 2-3 ramitas de tomillo
  • 1 rama de romero
  • Perejil

Para el puré de patata:

  • 3 patatas
  • 50 g de mantequilla
  • 150 ml de leche
  • Sal
Elaboración

Deshoja el romero y el tomillo y pon las hojas en el mortero. Pela y pica los dientes de ajo y agrégalos. Sazona y maja hasta conseguir una pasta densa. Añade 2-3 cucharadas de aceite. Mezcla bien y pasa el majado a un bol grande.

Sazona los jarretes y pásalos al bol. Mezcla para que la carne se impregne bien con el majado. Deja macerar unos 20-25 minutos.

Para la salsa, calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela y trocea las cebollas y las zanahorias e incorpóralas. Añade los champiñones picados. Deja pochar a fuego medio durante 12-15 minutos, sin que cojan mucho color. Pasa las verduras a una fuente y resérvalas.

Introduce los jarretes por tandas en la misma olla y sofríelos removiendo a menudo, hasta que se doren. Resérvalos en una fuente.

Añade a la olla el vino tinto y la pasta de tomate. Mezcla bien. Incorpora las verduras y los jarretes. Cubre con el caldo de carne y remueve. Cierra la olla y cocina durante 15-20 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.

Pon las patatas enteras en una cazuela con agua que cubra. Tapa y cocínalas durante 20-25 minutos, hasta que estén blandas. Para hacer el puré, pela las patatas y machácalas con un tenedor mientras añades la mantequilla poco a poco. Sazona y vierte la leche tibia. Mezcla bien y reserva.

Para finalizar, pasa los jarretes a una fuente apta para el horno y dales un golpe de calor a 220º C (con el horno precalentado) durante 10 minutos aproximadamente, para que se tuesten. Mientras tanto, tritura la salsa en una batidora de vaso. Después, pásala a una sartén y deja que reduzca a fuego medio.

Reparte el puré de patata en el fondo de 4 platos llanos. Coloca encima dos jarretes por ración y salsea al gusto. Espolvorea con perejil picado y decora cada plato con una hoja de perejil.

