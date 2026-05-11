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Los trillizos artistas: Hugo, Nacho y Lucas nos conquistan a ritmo de Manuel Carrasco

Hugo, Nacho y Lucas son hermanos y no solo comparten parecido, sino también pasión por la música. Tanto es así, que les gustaría llegar a formar un grupo juntos.

Trillizos

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Nacho, Hugo y Lucas son trillizos y, desde que nacieron, se han convertido en inseparables. Su gran parecido les ha llevado a vivir anécdotas insólitas, hasta el punto de confundirles a la hora de hacerse el DNI.

Sin embargo, el físico no es lo que más tienen en común. Lo que más les une es su pasión por la música, que les ha llevado a convertirse en un trío no solo de sangre, sino también musical.

En Y ahora Sonsoles, los trillizos nos han hecho una demostración de su talento, interpretando la canción 'Soy afortunado' de Manuel Carrasco en directo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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