Pedro Alonso se despide de Berlín en una "decisión sin retorno": "No hay estrategia"

El próximo 15 de mayo llega a Netflix Berlín y la dama del armiño, segunda temporada de la precuela/spin-off de La casa de papel protagonizada por Pedro Alonso, quien recientemente ha revelado que no volverá a encarnar al personaje. Así, la nueva tanda de episodios resulta una inesperada despedida que el actor ha querido explicar.

"No es una decisión que articule frívolamente o que haya tomado impulsivamente, aunque sí desde la entraña", señala Alonso en una entrevista concedida a Europa Press. El intérprete indica además que se trata de una decisión que da a conocer precisamente "antes del estreno de la temporada por algo". "Es un mensaje para poder despedirme en conciencia y con todo el agradecimiento que siento, profundo, por todo lo que me ha venido de la mano de este personaje", expresa.

"He sentido claramente que era el momento de soltar para hacer un espacio nuevo. Pero más allá de cualquier cálculo, o sea, es que no hay estrategia, sentía que ya estaba entrando en otro ciclo y que era importante soltar", reflexiona Alonso que, aunque ve su decisión como una "sin retorno" también admite que "luego la vida puede dar muchas vueltas".

Haciendo un balance de todos los años que le ha acompañado el personaje (ha pasado casi una década desde que interpretara por primera vez a Andrés de Fonollosa en La casa de papel), el actor dictamina que "no hay manera de anticipar lo que te va a pasar en la vida". "Y el personaje como vehículo, lo mire por donde lo mire ha sido una golosina interpretativa", expone, apuntando también lo desafiante que ha sido en ocasiones o "momentos de muchísima presión, de muchísima exposición".

Una decisión que tomó por sorpresa a los mismos creadores

La salida de Alonso del universo de La casa de papel no solo ha sido una sorpresa para los fans, sino que también asombró a los propios creadores de la serie, Álex Pina y Esther Martínez Lobato. "[Pedro] nos llamó muy misterioso un fin de semana, quedamos el lunes y la verdad es que nos lo contó cenando y fue un momento muy emotivo", recuerda Pina, mientras que Martínez Lobato añade que fue "sorprendente", pues no se lo esperaban "para nada".

"Para nosotros fue un disgusto tremendo, claro, porque nosotros siempre vemos un montón de posibilidades", explica la guionista, para quien Berlín supone uno de los personajes más poliédricos de los que hemos escrito. "Es ese tipo de personaje que puedes imaginar ponerlo en cualquier situación y ya te estás o riendo o temiendo o por lo menos interesando. Siempre que Berlín entra en una sala, sucede algo", valora.

Para los realizadores, la despedida de Alonso supone "una pérdida tremenda", sobre todo teniendo en cuenta "la cantidad de cosas que tenemos pensadas, imaginadas, anheladas". "Que ese futuro se quede en ese cajón, pues es muy triste para nosotros", admite Martínez Lobato.

"Cuando arrancamos Berlín teníamos un montón de ideas, un montón de historias de amor, un montón de robos. Hemos hecho algunos, hemos hecho bastante de lo que teníamos previsto, pero había alguna interesante por ahí", señala Pina, revelando que había una historia "de cómo en su juventud se convirtió en ese hombre refinado que es". "Y eso ahora mismo se queda ahí en el purgatorio, en el limbo de la ficción", sentencia.

En cuanto al futuro de la franquicia, los creadores se muestran cautos, sin revelar ningún posible rumbo, pero dejando claro que se trata de un universo con potencial. "Por la dimensión de los personajes, por el ADN que tiene, por la versatilidad de géneros, tiene muchas opciones", asegura Pina.