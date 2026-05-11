Federico Trillo, sobre el polémico viaje de Díaz Ayuso a México: "Me parece un auténtico disparate"

Isabel Díaz Ayuso ha regresado antes de lo previsto inicialmente de su viaje a México. Lo hacía cancelando su agenda a raíz de la animadversión mostrada y manifestada por parte de la población y la clase política del país centroamericano.

Un supuesto homenaje a Hernán Cortés por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como algunas manifestaciones realizadas por Díaz Ayuso, no tenían buena acogida en ciertos sectores de la sociedad mexicana y la polémica ha alcanzado a la máxima autoridad del país.

"Un auténtico disparate"

Su presidenta Claudia Sheinbaum recibía como una afrenta al pueblo mexicano las intenciones de Díaz Ayuso. La mexicana se pronunciaba sobre la visita de Ayuso y llegaba a referirse a la presidenta madrileña como una persona "medio trasnochada".

"No quiero ser también yo faltón, pero que venga a enseñar indigenismo una persona oriunda de los países del este, me parece un auténtico disparate, cuanto menos una desfachatez", reaccionaba Federico Trillo. El exministro de Defensa del PP aludía al senador de su mismo partido Alfonso Serrano para asegurar que ya había puesto él, "las cosas en su sitio".

"Uno de los cuatro grandes estrategas"

Rechazaba las palabras de la mandataria mexicana al entender que negaba "la relevancia histórica de Hernán Cortés", asegurando que "en las academias militares de todo el Mundo, Hernán Cortés es uno de los cuatro grandes estrategas, junto a Alejandro Magno. No hay más".

No comparte el análisis del trato dado por Cortés y sus hombres a los indígenas con la perspectiva actual y ensalza la obra e influencia de España en América: "Eso no hay quien lo quite de la historia".

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