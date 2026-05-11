Triana conquista La Voz Kids con un pleno y emociona a Orozco con un mensaje inesperado

La audición a ciegas de Triana se ha convertido en uno de los instantes más emotivos de la primera gala de La Voz Kids, logrando que todos los coaches se girasen para intentar sumarla a sus equipos.

Durante su elección, la pequeña sorprendió al revelar que su madre es muy fan de Antonio Orozco y le pidió que la saludara, provocando risas y una reacción muy celebrada en el plató.