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LA VOZ KIDS
Triana conquista La Voz Kids con un pleno y emociona a Orozco con un mensaje inesperado
La joven participante protagoniza uno de los momentos más destacados de la gala tras lograr el pleno de coaches y dedicar unas palabras muy especiales a Antonio Orozco.
La audición a ciegas de Triana se ha convertido en uno de los instantes más emotivos de la primera gala de La Voz Kids, logrando que todos los coaches se girasen para intentar sumarla a sus equipos.
Durante su elección, la pequeña sorprendió al revelar que su madre es muy fan de Antonio Orozco y le pidió que la saludara, provocando risas y una reacción muy celebrada en el plató.