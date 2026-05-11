"He tenido la suerte de conocerlas": Jesulín de Ubrique recuerda los conciertos que más le han marcado en su vida
El gaditano ha recordado la primera vez que se subió a un escenario para cantar y nos ha confesado qué artistas le han marcado.
Jesulín de Ubrique se lo está pasando en grande en su participación en Tu cara me suena. Poco a poco, el gaditano se va soltando más y nos sorprende semana a semana enfrentándose a todo tipo de retos. ¡Menuda sorpresa nos dio con 'Señora vaca'!
Jesulín de Ubrique ha recordado la primera vez que se subió a un escenario a cantar, que coincidió con la publicación de su primer y único álbum 'Toda': "Fue en el Festival de Benidorm en el mes de julio de 1996 creo que fue".
El gaditano también nos ha confesado que ha ido a muchos conciertos a lo largo de su vida, pero hay dos que le marcaron especialmente: uno de Rocío Jurado y otro de Isabel Pantoja. "He tenido el gusto y la suerte de poderlas conocer y como artistas son para quitarse el sombrero", ha recalcado. ¡Escucha todo lo que nos ha contado, dándole al play al vídeo de arriba!
